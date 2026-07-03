Un director de bancă a furat peste 40.000 de euro, înlocuindu-i cu bancnote false cu desene animate

Un director de sucursală al unei cooperative de credit din orașul Gyeongju, Coreea de Sud, este acuzat că a delapidat 70 de milioane de woni (aproximativ 44.000 de euro) și a încercat să ascundă furtul înlocuind banii reali cu bancnote de jucărie, potrivit SBS News.

Potrivit poliției, dispariția banilor din seif datează din luna ianuarie. Principalul suspect este un angajat cu funcție de conducere, responsabil de administrarea sucursalei.

Pentru a nu atrage atenția, acesta ar fi cumpărat de pe internet bancnote false cu valoarea nominală de 50.000 de woni și le-ar fi așezat în seif în locul banilor sustrași. Bancnotele erau de jucărie și aveau chiar personaje de desene animate imprimate pe ele.

Anchetatorii spun că schema a funcționat o perioadă deoarece sucursala era foarte mică și avea doar doi angajați: directorul și un șef de compartiment.

Frauda a ieșit la iveală după ce celălalt angajat a observat nereguli și a sesizat conducerea instituției.

Conducerea cooperativei a început inițial o anchetă internă și nu a informat imediat autoritățile. În cele din urmă, suspectul s-a predat singur poliției la aproximativ două săptămâni după comiterea faptei, iar cazul a ajuns în instanță.

Reprezentanții cooperativei de credit au anunțat că angajatul a fost concediat imediat, iar prejudiciul a fost recuperat integral, după ce banii au fost returnați instituției.