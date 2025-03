Un documentar lansează o ipoteză şoc: Jim Morrison, legendarul solist al trupei The Doors, ar fi viu și şi-ar fi înscenat moartea

Documentarul susţine că Jim Morrison ar trăi şi că în ultimii ani ar fi adoptat numele de Frank și ar fi lucrat ca operator de curăţenie. Sursa foto: Getty Images

Un nou documentar susține că Jim Morrison, liderul trupei The Doors, este încă în viață. Cele trei episoade din "Before the End: Searching for Jim Morrison" susţin că acesta locuiește în Syracuse, New York, sub numele de Frank.

Un nou documentar relansează o veche teorie, că Jim Morrison este încă în viață. Potrivit documentarului intitulat "Before the End: Searching for Jim Morrison", solistul trupei The Doors nu a murit în 1971, la vârsta de 27 de ani, ci și-a înscenat dispariția pentru a trăi în secret la Syracuse, New York, și locuiește în continuare acolo, acum în vârstă de 81 de ani, în anonimat, relatează La Repubblica.

Documentarul are trei episoade şi este realizat de regizorul independent Jeff Finn care se consideră un mare fan Doors și duce mai departe această teză oferind dovezi și mărturii. Astfel conform acestei teorii, Jim Morrison în ultimii ani ar fi adoptat numele de Frank și ar fi lucrat ca operator de curăţenie. O cicatrice pe nas, chiar acolo unde legendarul muzician avea o aluniță, ar fi una dintre demonstrațiile că este într-adevăr el.

Serialul documentar mai încearcă să dea o explicație cu privire la motivaţia care l-ar fi împins pe cântăreț să facă o alegere atât de drastică. Printre motive, se remarcă şi faptul că acesta nu iubea celebritatea.

Conform reconstrucției oficiale, Jim Morrison a murit la 3 decembrie 1971 la Paris din cauza unei insuficiențe cardiace cauzate probabil de o supradoză. Dispariția lui, însă, a rămas mereu învăluită în mister și de-a lungul anilor teoriile s-au înmulțit.



Moartea liderului trupei The Doors, la 3 iulie 1971, în Franța, are încă multe aspecte neclare cu privire la condiţiile în care acesta a decedat. De exemplu ultimele ore ale vieții sale s-au bazat doar pe mărturiile partenei sale Pamela Courson, căreia i-a luat foarte mult timp până să descopere cadavrul și să alerteze autoritățile competente.

În plus investigațiile au fost sumare și medicul legist se pare că a ajuns târziu şi a făcut un raport clinic superficial. Cauzele vânătăilor nu au fost investigate, pur și simplu s-a vorbit doar de un stop cardiac, și nu s-a făcut autopsie sau test toxicologic. Cercetările au fost închise rapid câteva zile mai târziu odată cu semnarea autorizației de înmormântare și în cele din urmă știrea oficială a morții a fost făcută publică abia după ce a avut loc înmormântarea.

Trupul său a fost îngropat la Paris în cimitirul artiștilor la 7 iulie 1971.