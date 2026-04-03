Un elefant roz a murit la şase luni după ce a fost pictat pentru o ședință foto

1 minut de citit Publicat la 12:10 03 Apr 2026 Modificat la 12:12 03 Apr 2026

Chanchal, un elefant în vârstă de 65 de ani din fortăreața istorică Fortul Amber din Jaipur, India, a devenit centrul unei controverse internaționale după ce un videoclip l-a arătat ​​acoperit cu pudră roz în timpul unei ședințe foto realizate de fotografa rusă Julia Buruleva.

Elefantul a murit la șase luni după ședința foto care a devenit virală pe rețelele sociale şi care a fost realizată de fotografa rusă Julia Buruleva. Chanchal, un elefant în vârstă de 65 de ani, a apărut vopsit complet în roz pe străzile din Jaipur, din Rajasthan, cu un model gol, de asemenea vopsit în aceeași culoare, relatează La Repubblica.

Autoritățile silvice încearcă acum să facă lumină asupra morții sale pentru a verifica respectarea reglementărilor privind bunăstarea animalelor în timpul ședinței foto.

Chanchal a murit în februarie, iar potrivit proprietarului ei, Shadik Khan, dar și a fotografei, a murit din cauze naturale legate de vârsta ei. Fotografa Buruleva a respins întotdeauna acuzațiile din partea activiștilor pentru drepturile animalelor și a utilizatorilor de rețele sociale, susținând că animalului nu i s-a făcut niciun rău și că la sedinţa foto s-a folosit o vopsea naturală , netoxică și ușor lavabilă.

Fotografa a mai explicat că ședința foto a avut loc sub supravegherea îngrijitorului elefantului şi că animalul a rămas „calm, relaxat și receptiv” pe tot parcursul şedinţei foto.

Proiectul, finalizat în noiembrie anul trecut, a avut ca scop, potrivit artistei, să „reflecteze realități deja prezente în contextul cultural local”, unde elefanții sunt decorați pentru ocazii tradiționale.

Imaginile au stârnit controverse și critici: „Aceasta nu este artă, este pur abuz asupra animalelor ”, a criticat unul dintre cele mai distribuite comentarii de pe rețelele sociale, în timp ce un alt utilizator a scris: „Libertatea creativă nu justifică exprimarea iresponsabilă”.

Incidentul a avut consecințe și personale pentru Buruleva, care a raportat că a primit amenințări la adresa sa şi a colaboratorilor săi.

Între timp, organizațiile pentru protecţia animalelor au solicitat reguli mai stricte privind utilizarea elefanților în captivitate, în timp ce ancheta autorităților va stabili orice răspundere.