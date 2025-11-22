Un fenomen nou ia amploare în China. Ce preferă mamele singure în loc să se recăsătorească sau să aibă o relație cu un bărbat

2 minute de citit Publicat la 10:00 22 Noi 2025 Modificat la 10:02 22 Noi 2025

Femeile caută colege de locuință cu care să împartă cheltuielile, responsabilitățile și creșterea copiilor.

Pe fondul creșterii divorțurilor și costului ridicat al vieții, tot mai multe mame singure din China găsesc un nou tip de „partener”: alte mame singure, potrivit The Guardian.

Pe rețelele sociale apar din ce în ce mai multe anunțuri ale unor femei care caută colege de locuință cu care să împartă cheltuielile, responsabilitățile și creșterea copiilor.

„Caut o altă mamă singură cu care să împart un apartament. Să ne putem ajuta una pe alta”, scrie un mesaj viral pe platforma Xiaohongshu. „Dacă și copiii sunt de vârste apropiate, cu atât mai bine. E greu să crești un copil singură, uneori nici nu ai timp să mănânci.”

Deși nu există statistici oficiale despre amploarea fenomenului, cercetătorii spun că rețelele informale de sprijin între mame singure cresc vizibil online.

În China există aproximativ 30 de milioane de mame singure, iar divorțurile sunt de patru ori mai numeroase decât acum două decenii. De cele mai multe ori, custodia rămâne la mame, multe dintre ele trăind sub pragul sărăciei în orașele mari.

„Suntem împreună ca să împărțim presiunea vieții”

Zhu Danyu și Fei Yuan, ambele mame singure, locuiesc împreună din 2022, în Nanjing. S-au cunoscut printr-un proiect educațional, fiecare având copii de vârste apropiate.

„Știm foarte clar de ce locuim împreună: ca să gestionăm împreună riscurile și presiunile de zi cu zi”, spune Zhu.

Cele două familii s-au apropiat în timpul pandemiei, când își ofereau ajutor reciproc. În timp, au decis să își unească gospodăriile. Fei este organizată, dar nu gătește, în timp ce Zhu adoră să gătească pentru toți copiii – personalitățile lor se completează.

Acum administrează împreună o afacere și o casă comună. Fetele își fac temele împreună, iar weekendurile sunt dedicate ieșirilor în ”familie”.

Reacții amestecate, dar sprijin real

Deși unele comentarii online sunt ironice, femeile spun că cei apropiați le susțin. „Pentru noi contează ca fetele să fie fericite, sănătoase și să meargă bine la școală”, spune Zhu. „Restul nu contează.”

Experții spun că femeile singure din China se confruntă cu dificultăți financiare severe, agravate de lipsa unui sistem de protecție socială pentru părinții singuri. De aici și nevoia de sprijin informal, prin conviețuire.

O alegere care sfidează tradiția

În zonele rurale, presiunea de a te recăsători este mare, iar femeile divorțate sunt adesea stigmatizate. Totuși, un număr tot mai mare de mame singure aleg independența.

Jiang Mengyue, 31 de ani, a decis să nu se recăsătorească după divorț și s-a mutat într-un alt oraș împreună cu fiica ei. A găsit o altă mamă singură printr-un anunț online, iar acum cresc copiii împreună.

„Nu există interese ascunse. E mai simplu și mai curat decât o căsnicie”, spune Jiang.

O soluție cu avantaje, dar și riscuri

Deși conviețuirea oferă sprijin emoțional și economic, aranjamentele informale nu au protecție legală. Unele se destramă atunci când copiii nu se înțeleg sau când apar conflicte financiare.

Dar acolo unde funcționează, beneficiile sunt evidente.

„Când ne-am unit familiile, casa s-a umplut de viață – trei fetițe care râd și se joacă împreună”, spune Fei. „Au devenit mai curajoase, mai sociabile. Și primesc dublu sprijin, dublă iubire.”