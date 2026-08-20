Un fost vânzător de mașini devine prinț al Belgiei la 26 de ani. Și-a întâlnit tatăl într-un mall, fără să știe cine este

Prințul Laurent al Belgiei l-a recunoscut legal ca fiu și moștenitor pe Clement Vandenkerckhove. FOTO Instagram Clement Vandenkerckhove

Prințul Laurent al Belgiei l-a recunoscut legal ca fiu și moștenitor pe Clement Vandenkerckhove, în vârstă de 26 de ani, fost vânzător de mașini. Tânărul s-a născut în urma relației dintre prinț și cântăreața belgiană Wendy Van Wanten. El a fost primit oficial în familia lui Laurent în urmă cu șase luni, în cadrul unei ceremonii discrete organizate la primărie, însă informațiile au devenit publice abia acum, scrie BBC.

În urma recunoașterii, Clement primește oficial titlul de prinț, dar nu va beneficia de o indemnizație acordată din fonduri publice.

Tânărul a avut câțiva ani pentru a se obișnui cu ideea că tatăl său face parte din familia regală. El a declarat recent că nu știe încă dacă va începe să folosească numele tatălui său, Saxe-Coburg.

"Poate că voi dori să fac acest lucru, dar sunt mândru de numele Vandenkerckhove. Dacă aș renunța la acest nume de familie, ar însemna să trădez tot ceea ce mama mea a făcut pentru mine.", a declarat el pentru publicația Het Nieuwsblad.

Clement nu va intra în ordinea de succesiune la tronul Belgiei, spre deosebire de sora sa vitregă, prințesa Louise, și de frații săi vitregi, prinții Aymeric și Nicolas. De asemenea, el nu va participa la activitățile publice ale familiei regale.

Vandenkerckhove este deja cunoscut publicului belgian. În septembrie anul trecut, el a fost personajul principal al unui documentar difuzat de o televiziune flamandă, în care a povestit cum și-a cunoscut tatăl.

Prințul Laurent a avut o relație cu Wendy Van Wanten, al cărei nume real este Iris Vandenkerckhove, înainte de a se căsători cu prințesa Claire, în 2003.

În documentarul difuzat de postul VTM, Clement a povestit că l-a întâlnit întâmplător pe prinț într-un centru comercial, în 2013, fără să știe cine era acesta. Abia la vârsta de 16 ani, mama sa i-a dezvăluit identitatea tatălui său.

Patru ani mai târziu, Clement și-a făcut curaj și l-a sunat. După alte câteva conversații telefonice, cei doi s-au întâlnit, iar prințul Laurent le-a propus să facă un test ADN. "Am mers împreună la spital și îmi amintesc că mi-a spus: «Voi merge eu primul, ca să te simți în largul tău»", a povestit tânărul pentru VTM.

Ulterior, Clement a primit un e-mail din partea laboratorului, prin care a fost informat că testul ADN indica o compatibilitate de 99,5%.

Cazul prințului Laurent amintește de cel al tatălui său, fostul rege Albert al II-lea, care a efectuat la rândul său un test ADN după un proces de paternitate care a durat mai mulți ani. În 2020, Albert a recunoscut că are o fiică născută în urma unei relații extraconjugale și a acceptat-o oficial drept copilul său.

Albert al II-lea a abdicat în 2013, în perioada în care disputa privind paternitatea devenise un scandal pentru familia regală belgiană.

Delphine Boël, o artistă cunoscută, a câștigat în cele din urmă procesul și a obținut dreptul de a purta titlul de prințesă. În prezent, ea se numește Delphine de Saxe-Coburg.

În urma modificării legislației belgiene în 2013, doar câțiva membri ai familiei regale au dreptul la indemnizații publice: regele Philippe, tatăl său, fostul rege Albert al II-lea, prințul Laurent și prințesa Astrid.