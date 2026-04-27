Un francez de 18 ani care a lins un pai dintr-un automat de sucuri din Sigapore riscă 2 ani de închisoare

Publicat la 12:08 27 Apr 2026 Modificat la 12:08 27 Apr 2026

Maximilien o postat un videoclip în care linge un pai și apoi l-a pus înapoi în aparat (imagine cu caracter ilustrativ) FOTO: Getty Images

Un băiat francez care ar fi lins un pai dintr-un automat de suc de portocale înainte de a-l pune înapoi în distribuitor a fost acuzat de comiterea unui act de vandalism și de tulburarea ordinii publice în Singapore.

Didier Gaspard Owen Maximilien, de 18 ani, a postat pe Instagram un videoclip în care se filmează făcând acest gest, potrivit presei locale citate de BBC. Videoclipul a fost ulterior distribuit masiv.

Compania care deține automatul, iJooz, spune că a înlocuit toate cele 500 de paie din distribuitorul aparatului după presupusul incident.

Dacă va fi găsit vinovat de ambele acuzații, Maximilien riscă o pedeapsă maximă de peste doi ani de închisoare și amenzi de mii de dolari.

Presupusul incident a avut loc pe 12 martie, într-un centru comercial din Singapore.

Maximilien și-a postat videoclipul ca Story pe Instagram, cu descrierea „orașul nu este sigur”, potrivit relatărilor din presa locală.

Mulți utilizatori online au reacționat cu dezgust la videoclipul său, care a fost redistribuit pe o pagină comunitară și preluat de presa locală.

iJooz a declarat pentru publicația locală Channel NewsAsia (CNA) că a depus o plângere la poliție și a inițiat protocoale de igienizare și inspecții la automatul în cauză.

Maximilien studiază în prezent la filiala din Singapore a Essec Business School.

Un purtător de cuvânt al instituției a declarat anterior presei locale că este la curent cu incidentul și că sunt în curs investigații interne.

Avocații lui au declarat anterior pentru CNA că părinții lui Maximilien au venit în Singapore și că un reprezentant al școlii va fi garantul pentru eliberarea pe cauțiune.

Cazul său va fi audiat din nou în instanță pe 22 mai.