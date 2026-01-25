Un hoț și-a ales victima greșită. Și-a dat seama de asta imediat ce i-a furat telefonul și a luat-o la fugă

Tânăra și iubitul ei au pornit în urmărirea bărbatului și au reușit să-și recupereze telefonul. Foto: Getty Images

Se întâmplă rar ca un hoț să își aleagă victima greșită. Dar, nu este exclus. Un bărbat din Londra a aflat asta pe propria piele, după ce a furat telefonul unei tinere care s-a dovedit a fi… alergătoare de performanță, potrivit Metro.

Elizabeth Lopez Aguilar, în vârstă de 24 de ani, filma un videoclip pentru TikTok în timp ce se afla în vacanță la Londra, când un individ i-a smuls telefonul chiar din mână. Tânăra, cetățean american, venise în capitala britanică pentru a sărbători ziua de naștere a iubitului și se îndrepta spre un spectacol din West End în momentul incidentului.

Ce nu știa hoțul era că tocmai jefuise o sportivă specializată în probe de sprint și alergare pe distanțe lungi.

”Am intrat imediat în modul de cursă și nu m-aș fi oprit până nu îl prindeam”

Imediat, Elizabeth și iubitul ei au pornit în urmărirea bărbatului și au reușit să-și recupereze telefonul.

„La început am râs, crezând că e o glumă pusă la cale de iubitul meu. Apoi mi-am dat seama că e real. Am fost șocată, dar corpul meu a reacționat instant”, a povestit Elizabeth, originară din Texas.

Pasionată de sport încă din copilărie, tânăra și-a intensificat antrenamentele în ultimii doi ani, participând la triatloane de tip sprint și distanță olimpică, iar în prezent se pregătește pentru un Ironman.

„Cred sincer că hoțul nu avea nicio idee cu cine s-a pus. Am intrat imediat în modul de cursă și nu m-aș fi oprit până nu îl prindeam”, a spus ea.

”Bărbatul nu a opus rezistență și a plecat imediat după ce am recuperat telefonul”

Iubitul ei i s-a alăturat. Elizabeth a reușit să apuce hoțul de braț și să-și recupereze telefonul.

„Nu am chemat poliția și nu am depus plângere, pentru că bărbatul nu a opus rezistență și a plecat imediat după ce am recuperat telefonul”, a explicat ea.

Potrivit datelor furnizate de Poliția Metropolitană din Londra, în 2024 au fost furate 117.211 telefoane mobile, o creștere de 25% față de 2019, când au fost raportate 91.481 de cazuri. Doar 1% dintre aceste furturi au dus la punerea sub acuzare sau la condamnări.

Șeful Poliției Metropolitane, Sir Mark Rowley, a recunoscut că Londra se confruntă cu o problemă serioasă în privința furturilor de telefoane, dar a susținut că situația începe să se îmbunătățească. El a declarat la postul LBC că traficul pietonal din West End a crescut în luna decembrie și că locuitorii se simt mai în siguranță.

Totuși, primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat intenția de a majora taxa locală pentru anumite categorii de locuințe, pentru a strânge fonduri suplimentare destinate combaterii infracționalității.

Dacă planul va fi aprobat, Primăria Londrei susține că va putea aloca un buget record de 1,22 miliarde de lire pentru poliție în anul următor.