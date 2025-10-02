Un însoţitor de bord a furat masiv din avioane ţigări, parfumuri şi lozuri și a reușit să adune o avere

În așteptarea sărbătorilor de Crăciun, însoţitorul de bord a discutat cu fratele său ce parfumuri să fure fără a plăti și apoi să le folosească drept cadouri. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un însoţitor de bord din localitatea Orio al Serio, din regiunea Lombardia, Italia, a fost arestat după ce Guardia di Finanza a descoperit că bărbatul furase din avionul companiei unde lucra ţigări, parfumuri, lozuri răzuibile și banii din donații. În acest caz mai este cercetat încă un însoţitor de bord.

Însoțitorul de bord este acuzat că a furat sistematic cartuşe de țigări din avioanele în care lucra și apoi le-a revândut clandestin.

Ancheta a început în iulie 2024, în urma unei razii efectuate într-un bar din Bergamo, care a dus la arestarea proprietarului. Cu această ocazie au fost găsite peste 30 de kilograme de țigări de contrabandă și 45 de grame de cocaină, relatează Corriere della Sera.

Investigațiile ulterioare, coordonate de Parchet, au dezvăluit cum doi însoțitori de bord au furat în mod constant tutun (destinat exportului în afara UE), alcool, parfum și lozuri răzuibile în scop personal. Au făcut acest lucru ocolind sigiliile aplicate de compania aeriană pe produse sau, în alte cazuri, rupându-le și înlocuindu-le, deoarece unul dintre suspecţi își procurase o rezervă de sigilii intacte. În timpul zborurilor, au fost distribuite și lozuri razuibile și s-au colectat donații pentru organizații caritabile, iar însoţitorul de bord a simulat o defecțiune a terminalului POS. În acest fel, prefăcându-se că nu pot accepta plăți electronice, cei doi suspecți i-au încurajat pe pasageri să ofere bani numerar, care, fiind nedepistabili, putea fi, prin urmare, însușiţi.

Cei doi suspecți, însă, au avut grijă să nu se laude cu un nivel de trai disproporționat față de venitul lor oficial. Semnificativ în acest sens este incidentul în care, în timp ce se îndemnau reciproc la mai multă prudență, unul dintre însoțitorii de bord a subliniat cum, în ultimii trei ani, instalase deja în casa sa o piscină, panouri solare, podele noi și își luase o altă mașină. Pentru a evita să stârnească suspiciuni, suspectul însuși ar fi solicitat apoi un împrumut bancar de aproximativ 30.000 de euro, exclusiv pentru a justifica aceste cheltuieli. Această datorie, însă, a fost rambursată după câteva luni datorită transferurilor bancare efectuate de mama și sora sa, cărora bărbatul le dăduse aceeași sumă în numerar nedepistabil, venituri din activitățile sale ilicite.

În dosar a fost consemnat și un caz în care unul dintre suspecţi a furat o geantă cu pantofi de damă, uitați de o pasageră la bordul avionului, și a luat-o acasă. Într-un alt caz, cealalt însoțitor de bord, în așteptarea sărbătorilor de Crăciun, a discutat cu fratele său ce parfumuri să fure fără a plăti și apoi să le folosească drept cadouri.

În timpul perchezițiilor efectuate în luna mai a anului trecut, au fost confiscaţi bani numerar, aproximativ 30 de kilograme de tutun procesat, 112 sigilii, parfum, alcool și peste 3.000 de lozuri răzuibile, precum și o mașină electrică folosită pentru ascunderea și contrabanda de țigări.