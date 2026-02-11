Un magnat din Emiratele Arabe Unite oferă 88 de apartamente de peste 60 de milioane de euro tinerilor care vor să se căsătorească

Khalaf Ahmad, un magnat din Emiratele Arabe Unite, oferă 88 de apartamente de peste 70 de milioane de euro tinerilor care vor să se căsătorească. FOTO: Getty Images

Un magnat din Emiratele Arabe Unite a oferit 88 de apartamente cuplurile tinere care se căsătoresc, dar nu au casă, și a anunțat că suportă mare parte din costuri pentru a le ajuta.

Khalaf Ahmad Khalaf Ahmad a pus la dispoziție un total de 88 de apartamente în Al Habtoor Tower, în variante cu unul, două sau trei dormitoare, pentru familiile tinere.

Potrivit Khaleej Times, Khalaf va acoperi aproximativ 70% din valoarea locuinței, iar beneficiarii vor plăti doar 30%, printr-un plan flexibil de plată pe o perioadă de până la cinci ani.

Valoarea totală a inițiativei depășește 270 de milioane de dirhami (în jur de 61 de milioane de euro).

În prezent, Emiratele Arabe Unite au peste 60 de politici sociale dedicate familiei, în care sunt implicate peste 20 de instituții federale și locale și care vizează identificarea problemelor în domenii precum locuințele, sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și sprijinul social și soluții adecvate.

Sana bint Mohammed Suhail, ministrul familiei din Emiratele Arabe Unite, a declarat că familia a fost întotdeauna o prioritate în țară, iar acum reprezintă o „provocare națională, multidimensională”.

Khalaf a subliniat că inițiativa este un angajament umanitar și social concret, menit să elimine unul dintre cele mai dificile obstacole cu care se confruntă tinerii atunci când iau în considerare căsătoria. El a arătat că sprijinul pentru tineri trebuie să se traducă în acțiuni palpabile care să îi ajute în viață. Inițiativa se bazează pe o serie de programe comunitare lansate de omul de afaceri pentru sprijinirea cetățenilor din Emirate și pentru a-i ajuta să își întemeieze familii stabile.

Inițiativa se adaugă altor forme de sprijin: ajutor acordat angajaților cetățeni la căsătorie, asistență sporită atunci când au copii, promovarea constantă a căsătoriei și a formării familiei, precum și participarea activă la discuții despre provocările naționale cu care se confruntă tinerii, prin inițiative comunitare și dialoguri. De asemenea, sunt organizate ceremonii de nuntă pentru grupuri de tinere și tineri.

Magnatul a mai afirmat că cea mai bună investiție este în oameni și că sprijinirea tinerilor să se căsătorească și să își construiască familii va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra societății, a securității sociale și a economiei. Totodată, el a făcut apel la factorii interesați să contribuie la mai multe inițiative practice care să asigure stabilitatea familiei și să consolideze sprijinul pentru viitorul națiunii.