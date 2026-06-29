Un mexican supranumit „Batman” e căutat de poliție după ce a lipit de stâlpi, cu bandă adezivă, presupuși hoți de motociclete

Cel puțin cinci bărbați au fost găsiți legați cu bandă adezivă de stâlpii de iluminat. Foto: Captură X

Un justițiar mexican supranumit „Batman” este căutat de poliție pentru că a urmărit mai mulți presupuși hoți de motociclete prin oraș, i-a oprit și i-a lipit de stâlpii de iluminat, potrivit unui raport al autorităților. Cel puțin cinci bărbați au fost găsiți legați cu bandă adezivă de stâlpii de iluminat din zona Lagos De Moreno, Jalisco, în decurs de 10 zile, scrie New York Post.

Mulți dintre presupușii hoți aveau mustăți de pisică desenate pe față, alături de cuvântul spaniol pentru „hoț”, potrivit mai multor imagini postate de jurnalistul mexican Luis Cárdenas pe X.

? En Jalisco, tras la falta de ayuda por parte de las autoridades, un héroe anónimo empezó a cazar ladrones robamotos. Hasta el momento, ya lleva cinco en diez días y lo apodan el 'Batman de Lagos de Moreno'. pic.twitter.com/C1AJYqGIcO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 24, 2026

Justițiarul, pe care Cardenas l-a numit „Batman din Lagos de Merono”, a lăsat motocicletele presupus furate lângă bărbați. O fotografie surprindea doi bărbați lipiți spate în spate pe stâlp cu bandă adezivă, cu un semn roz deasupra capului și o motocicletă lăsată în fața lor.

?? Mexico now has its own “Batman”: He hunts motorcycle thieves at night and duct-tapes them to poles



In Lagos de Moreno, Jalisco state, five men have already been found tied to lampposts. Some had their mouths taped, showed signs of beating, and stolen motorcycles were left… pic.twitter.com/JU3shOGH9s — Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2026

„Poliția îi tratează pe bărbații legați ca pe victime și încearcă să-l prindă pe justițiar”, a declarat secretarul pentru Securitate de Stat, Juan Pablo Hernández.

En Jalisco, México, un tío se hartó de que las autoridades no sirvan para nada y empezó a cazar a los ladrones de motos. Lleva cinco en diez días. Ahora lo llaman “Batman”. pic.twitter.com/PgVNdU6n5Y — ceciarmy (@ceciarmy) June 24, 2026

Bărbații au fost dezlipiți de pe stâlpi și tratați pentru rănile suferite. Momentan nu este clar dacă ei sunt anchetați pentru presupusele furturi. Până la acest moment, nimeni nu a fost arestat.