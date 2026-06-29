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Un mexican supranumit „Batman” e căutat de poliție după ce a lipit de stâlpi, cu bandă adezivă, presupuși hoți de motociclete

Andrei Paraschiv
1 minut de citit Publicat la 10:20 29 Iun 2026 Modificat la 10:20 29 Iun 2026
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oameni legati de stalp cu banda adeziva mexic
Cel puțin cinci bărbați au fost găsiți legați cu bandă adezivă de stâlpii de iluminat. Foto: Captură X

Un justițiar mexican supranumit „Batman” este căutat de poliție pentru că a urmărit mai mulți presupuși hoți de motociclete prin oraș, i-a oprit și i-a lipit de stâlpii de iluminat, potrivit unui raport al autorităților. Cel puțin cinci bărbați au fost găsiți legați cu bandă adezivă de stâlpii de iluminat din zona Lagos De Moreno, Jalisco, în decurs de 10 zile, scrie New York Post.

Mulți dintre presupușii hoți aveau mustăți de pisică desenate pe față, alături de cuvântul spaniol pentru „hoț”, potrivit mai multor imagini postate de jurnalistul mexican Luis Cárdenas pe X.

Justițiarul, pe care Cardenas l-a numit „Batman din Lagos de Merono”, a lăsat motocicletele presupus furate lângă bărbați. O fotografie surprindea doi bărbați lipiți spate în spate pe stâlp cu bandă adezivă, cu un semn roz deasupra capului și o motocicletă lăsată în fața lor.

„Poliția îi tratează pe bărbații legați ca pe victime și încearcă să-l prindă pe justițiar”, a declarat secretarul pentru Securitate de Stat, Juan Pablo Hernández.

Bărbații au fost dezlipiți de pe stâlpi și tratați pentru rănile suferite. Momentan nu este clar dacă ei sunt anchetați pentru presupusele furturi. Până la acest moment, nimeni nu a fost arestat.

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Etichete: Mexic Batman poliție

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