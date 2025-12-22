Un miliardar chinez ar avea 100 de copii în SUA. Vrea „50 de fii de înaltă calitate” pe care să-i căsătorească cu copiii lui Elon Musk

Un miliardar chinez ar avea 100 de copii în SUA FOTO: Getty Images

Un miliardar chinez, care și-a făcut averea în industria jocurilor video, a stârnit controverse după ce a apărut informația potrivit căreia ar fi tatăl a sute de copii născuți în principal prin mame surogat, în SUA.

Cazul lui Xu Bo, detaliat într-o investigație publicată de The Wall Street Journal, evidențiază ceea ce cercetătorii descriu drept o creștere accentuată a numărului de părinți chinezi „intenționați” (intended parents). Această cerere a fost satisfăcută de o rețea în expansiune de clinici de fertilitate, mame surogat, intermediari, firme de avocatură și servicii de îngrijire a copiilor, care urmăresc să accelereze transferul acestor copii în China.

Deși China a relaxat politica sa de decenii privind copilul unic, permițând doi copii în 2015 și apoi trei în 2021, maternitatea surogat rămâne interzisă în țară, din cauza temerilor că ar transforma femeile sărace în bunuri comerciale. Creșterea numărului de membri ai elitei chineze care cheltuiesc milioane de dolari pentru a avea familii numeroase în SUA a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care această industrie, în mare parte nereglementată, va influența creșterea și situația copiilor implicați.

Newsweek a contactat compania de jocuri a lui Xu, Duoyi Network, prin adresa sa generală de e-mail, solicitând un punct de vedere.

Xu, fondatorul retras în vârstă de 48 de ani al companiei Duoyi, și-ar dori, potrivit relatărilor, „50 de fii de înaltă calitate”, conform unei postări din 2023 de pe platforma chineză de microblogging Weibo, pe care Journal a menționat că a verificat-o și că ar fi a lui. Miliardarul ar fi scris, de asemenea, că „a avea mai mulți copii poate rezolva toate problemele” și ar fi afirmat că, într-o zi, copiii lui o să se căsătorească cu cei ai fondatorului Tesla, Elon Musk.

Acuzații privind existența a 300 de copii

În noiembrie, fosta iubită a lui Xu, Tang Jing, a susținut pe Weibo că acesta ar fi de fapt tatăl a 300 de copii, care trăiesc în prezent în mai multe țări. Cei doi se află în procese aflate în desfășurare, fără legătură cu aceste acuzații, iar Xu a acuzat-o pe Tang de furt.

Conform The Wall Street Journal, într-o postare anterioară pe Weibo, Duoyi a negat afirmațiile lui Tang, declarând că Xu are „doar puțin peste 100 de copii”.

Marți, compania a respins aceste informații, susținând că agenția de presă „a confundat deliberat faptele și a fabricat informații false”. Doar 12 dintre cei peste 100 de copii ar fi fost născuți pe teritoriul SUA, se arată în comunicat.

Compania a negat, de asemenea, că Xu ar fi afirmat vreodată că băieții sunt superiori fetelor, așa cum a relatat ziarul, citând surse anonime care ar fi fost prezente la o audiere confidențială a unei instanțe de familie din Los Angeles, prezidată prin videoconferință de judecătoarea Amy Pellman, retrasă între timp.

Pellman a semnalat cazul după ce grefierii săi au observat că Xu solicita stabilirea filiației pentru patru copii nenăscuți și se afla în proces de a deveni tatăl a cel puțin alți opt copii prin mame surogat.

Potrivit Journal, mulți clienți chinezi îl privesc acum pe Musk - care are 14 copii - drept un model, aspirând să „forjeze o dinastie familială de neoprit”.

Aceasta marchează o schimbare față de motivațiile anterioare, când părinții chinezi apelau în principal la mame surogat în străinătate pentru a ocoli politica copilului unic. Nathan Zhang, fondator și director general al IVF USA, care colaborează cu clienți chinezi bogați și agenții de mame surogat, a declarat pentru *WSJ*: „Acum este un peisaj diferit”.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Emory, publicat anul trecut, a constatat că numărul ciclurilor de gestație cu mame surogat care implică părinți străini a crescut de peste patru ori, de la 780 în 2014 la 3.240 în 2021.

Aceste cicluri internaționale au reprezentat aproape 40% din toate ciclurile de nașteri surogat din SUA în 2019, înainte de a scădea ușor în 2020 din cauza restricțiilor globale de călătorie impuse în timpul pandemiei de COVID-19.

China a avut, de departe, cea mai mare pondere — 41,7% — urmată de Franța, unde nașterile surogat sunt de asemenea ilegale, cu 9,2%.

Ce spun părțile implicate

Duoyi Network a scris în declarația sa: „Duoyi Network solicită prin prezenta, în mod oficial, ca The Wall Street Journal să șteargă imediat reportajul defăimător, să emită o scuză publică către președintele Xu Bo pentru denaturarea malițioasă a faptelor și să publice o retractare prin toate canalele sale globale de distribuție pentru a elimina impactul negativ.”

Ziarul a citat o postare din aprilie 2024 a unui cont pe care l-a asociat cu Xu, în care acesta susținea că a reușit să obțină câștig de cauză într-un apel privind stabilirea filiației, după ce cererea îi fusese respinsă de Pellman. Totuși, publicația a precizat că nu există nicio înregistrare publică a acestui apel.

Statutul parental al lui Xu în raport cu copiii rămâne neclar. Niciunul dintre apelurile pe care se pare că le-ar fi inițiat nu apare în registrele publice din Los Angeles, ceea ce sugerează că acestea ar fi putut fi depuse în altă parte, potrivit The Wall Street Journal.