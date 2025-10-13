Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder parterenera ideală care să îi ofere „un moşternitor”. Care sunt criteriile sale

Născut în 1946, Sir Benjamin Slade provine dintr-o familie nobilă și deține al 7-lea titlul de baron. Sursa foto: captura instagram/sirbenjaminslade

La 79 de ani, baronul britanic Sir Benjamin Slade a decis să apeleze la Tinder pentru a găsi o parteneră potrivită ca să-i ofere un moștenitor.

Multimilionarul, proprietar al unei proprietăți de 526 de hectare în Somerset, spera să-și asigure continuitatea liniei genealogice, însă căutarea unei soţii „cu o educație bună” nu a avut succes până acum. Aşa că aristocratul britanic a decis să apeleze la tehnologia modernă pentru a găsi dragostea sau, mai degrabă, să reuşească să aibă un potențial moștenitor al averii sale, relatează publicaţia franceză Aufeminin.

Cunoscut pentru gafele și declarațiile sale adesea provocatoare, aceasta nu este prima încercare a lui Sir Benjamin Slade de a-și întemeia o familie. Omul de afaceri a mai fost căsătorit în trecut , dar nu a avut copii în urma acelei relaţii.

Acum însă simte nevoia disperată să aibă un fiu care să-i moștenească vasta moșie din Somerset . Ştirea înscrierii sale pe Tinder a fost relatată în emisiunea „Millionaire Age Gap Love” de pe Channel 5 , care prezintă relații marcate de diferențe mari de vârstă.

Născut în 1946, Sir Benjamin Slade provine dintr-o familie nobilă și deține al 7-lea titlul de baron. Fără un moștenitor masculin, continuitatea familiei sale pare acum compromisă. Baronul a declarat că este în căutarea unei femei „ bine educate ” pentru a-i asigura urmașii și a-i transmite mai departe moștenirea.

Convins că nu este prea bătrân pentru a deveni tată, acesta a mărturisit în emisiune: „ Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii, am nouă luni de rezervă într-o bancă de spermă și pot folosi asta ”.

Cea care l-a înscris pe Tinder este una dintre angajatele sale. Cu ajutorul acesteia, Sir Benjamin și-a creat un profil trișându-și ușor vârsta, astfel pe profilul său de pe cunoscuta aplicaţie de întâlniri apare cu peste 20 de ani mai tânăr, prezentându-se ca un bărbat de 56 de ani. Foarte selectiv, nu și-a ascuns lipsa de entuziasm pentru profilurile care apăreau pe ecranul său. A lăsat comentarii de genul „ O, nu, e groaznică ” sau „ Nu-mi place deloc ”. Milionarul a exclus chiar și o candidată în vârstă de 58 de ani, considerând-o „ un pic cam bătrână ” pentru el . Apoi a cerut aplicaţiei să-i limiteze căutarea la femei sub 40 de ani.