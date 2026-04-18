Un mormânt vechi de peste 2.000 de ani a fost descoperit în Egipt. Arheologii au găsit mumii cu „limbi din aur” și artefacte rare

Publicat la 17:23 18 Apr 2026 Modificat la 17:32 18 Apr 2026

O misiunea arheologică spaniolă a dezgropat un mormânt inedit datând din perioada 30 î.Hr. - 395 d.Hr. în provincia Minya, centrul Egiptului, a anunţat sâmbătă Ministrul Turismului şi Antichităţilor din această ţară, potrivit Xinhua, citată de Agerpres.

În acelaşi sit arheologic, arheologii au descoperit mai multe mumii din epoca romană, unele înfăşurate în pânze decorate cu elemente geometric, sicrie din lemn, trei limbi din aur şi o limbă din cupru. Au fost de asemenea găsite şi plăcuţe din aur asupra unora dintre mumii.

Descoperirea oferă informaţii noi despre practicile funerare din regiune în perioadele romană şi greacă, a precizat Hisham El-Leithy, secretar-general al Consiliului Suprem al Antichităţilor.