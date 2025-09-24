Un muncitor în construcții a descoperit cu totul întâmplător o comoară secretă ascunsă de 700 de ani în pământ

Un muncitor în construcții a descoperit cu totul întâmplător o comoară FOTO: Getty Images

Un muncitor german a descoperit o comoară incredibilă în timp ce săpa în pământ, lucrând la o piscină. La început nu și-a dat seama peste ce a dat, însă în momentul în care a realizat ce a scos la suprafață a anunțat autoritățile.

În timp ce instala tubulatură subterană pentru o piscină, Claus Völker, din orașul german Glottertal, a găsit „plăcuțe mici din metal” în pământ, potrivit unui comunicat al Oficiului de Stat pentru Conservarea Monumentelor din consiliul regional Stuttgart citat de Popular Mechanics.

Arheologii au intervenit pe loc în aceeași zi și au descoperit rapid circa 1.000 de monede. A doua zi, ploaia a transformat solul într-un noroi de până la genunchi, dar arheologii, înarmați cu detectoare de metale, au recuperat încă aproximativ 600 de monede.

Andreas Haasis-Berner, arheolog al Oficiului de Stat pentru Conservarea Monumentelor, a declarat că majoritatea monedelor provin de la monetăriile din Breisach, Zofingen și Freiburg, toate datând aproximativ din anul 1320 d.Hr. Colecția mai include și câteva monede bătute în Basel, St. Gallen, Zurich, Laufenburg și Colmar.

Cât de valoroasă era colecția în perioada în care se presupune că au fost ascunse? „Cu aceste monede puteai cumpăra în jur de 150 de oi”, a menționat Haasis-Berner.

Experții îi atribuie lui Völker importanță pentru „descoperirea uneia dintre cele mai extinse comori medievale de monede din ultimele decenii”. Fără ca e să fie atent la ce făcea, monedele ar fi rămas în pământ.

Regiunea în care au fost găsite monedele ar putea ascunde alte secrete, pe baza istoriei locului. „Glottertal a fost una dintre cele mai importante zone miniere pentru ducii din Freiburg”, a spus Haasis-Berner. „Locul unde au fost descoperite monedele a fost o zonă intens locuită de mineri”.

În 2016, în apropierea Elveției, mai mult de 200 de monede din secolul al XIV-lea au fost găsite întâmplător într-o pădure lângă Zurich. Totuși, acele monede valorau doar contravaloarea a 25 de oi. Aceste descoperiri, împreună cu altele din regiune, ajută la conturarea unei povești istorice, uneori despre instabilitate politică sau plăți către armate de mercenari.

Descoperirea acestei comoari aduce un val de entuziasm în regiune și oferă o nouă sursă de investigație care ar putea conduce la o înțelegere mai profundă a regiunii din acea perioadă. „Evaluarea acestei comori va permite tragerea unor concluzii despre circulația monetară în Breisgau, activitatea monetară, comerțul cu argint, dar și despre mineritul din Glottertal”, a afirmat Haasis-Berner.