Un șofer norvegian se plânge că bateria maşinii sale electrice s-a descărcat de la 48% la doar 1% în câteva clipe, pe autostradă

2 minute de citit Publicat la 10:52 11 Feb 2026 Modificat la 10:58 11 Feb 2026

Arnfinn Fagerli și mașina lui FOTO: motor.no

Un șofer norvegian a trecut prin momente de panică după ce bateria mașinii sale electrice a scăzut brusc de la 48% la 1%, în timp ce circula pe autostradă. Incidentul s-a încheiat însă cu un deznodământ favorabil pentru el, pentru că asiguratorul a declarat daună totală și i-a oferit despăgubiri la valoarea de piață.

Arnfinn Fagerli se întorcea acasă, la Lillestrøm, din Drammen, în prima zi de Crăciun, după ce petrecuse sărbătorile la fiul său. La jumătatea drumului, bateria Nissan-ului său Leaf, vechi de șapte ani, a început să se descarce alarmant, potrivit motor.no.

„Procentul a scăzut de la 48 la 1. M-am speriat îngrozitor, mi-a stat inima în loc”, a povestit Fagerli.

După ce a ajuns pe un sector de drum mai plat și în ușoară coborâre, nivelul bateriei a crescut ușor, suficient cât să-i permită să ajungă acasă în siguranță. Experiența i-a lăsat însă un gust amar.

„Astfel de situații îți provoacă anxietate legată de autonomie”, a spus el.

Defecțiune internă la bateria de înaltă tensiune

Fagerli a contactat dealerul de la care cumpărase mașina, însă cum garanția expirase, a fost îndrumat către compania de asigurări. Procedura s-a derulat rapid.

„Am primit notificarea de daună, iar ulterior devizul de reparație de la service, care indica o defecțiune internă la bateria de înaltă tensiune”, a declarat Anette Grønby Rein, director de comunicare în cadrul companiei de asigurări Fremtind.

Costul reparației depășea valoarea de piață a autoturismului, astfel că asiguratorul a decis răscumpărarea acestuia, ceea ce echivalează cu declararea daunei totale. Proprietarul va primi 130.000 de coroane norvegiene, sumă pe care o consideră corectă.

„Este un preț bun. Acum aștept doar să fie ridicată mașina și să primesc banii”, a afirmat Fagerli.

O problemă cunoscută pentru unii proprietari

Cazul este privit ca un exemplu pozitiv de soluționare rapidă. Avocatul Vigdis Svennungsen, de la NAF Advokat, consideră situația „o adevărată poveste cu final fericit”, subliniind că mulți șoferi așteaptă mult mai mult pentru clarificarea unor probleme similare.

În ultimii ani, mai mulți proprietari de Nissan Leaf au reclamat scăderi bruște și inexplicabile ale nivelului bateriei, o problemă care a generat numeroase dificultăți.

Deși despăgubit, Fagerli este dezamăgit că o mașină de doar șapte ani, cu 87.000 de kilometri la bord, ajunge să fie casată. „Este trist. Nu a rulat foarte mult”, spune el.

Reprezentanții asiguratorului precizează însă că vehiculul va fi dezmembrat, iar piesele reutilizabile vor fi folosite în alte reparații.

Fagerli conduce mașini electrice de aproximativ 11 ani și a deținut inclusiv prima generație Nissan Leaf. Experiența recentă l-a făcut însă să-și reconsidere opțiunile.

„Data viitoare cred că voi alege o mașină second-hand diesel sau pe benzină”, a concluzionat el.