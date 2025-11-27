Un oficial de rang înalt din Franţa este acuzat că a drogat cu diuretice 240 de femei în timpul interviurilor de angajare

Poliția a găsit un fișier numit „Experimente” pe calculatorul lui Nègre, care conținea date, ore și reacțiile femeilor. Sursa foto: Hepta (poza cu caracter ilustrativ)

Un oficial de rang înalt din Ministerul Culturii din Franţa, Christian Nègre, este acuzat că a drogat 240 de femei timp de 9 ani de zile cu diuretice puternice amestecate cu cafea și ceai, băuturi pe care le oferea victimelor în timpul interviurilor de angajare. După ce le-a dat de băut, potrivit victimelor, le-a sugerat să facă o plimbare pe jos departe de toaletele publice: multe femei s-ar fi simțit rău, unele ar fi urinat în public, altele nu ar fi reuşit să ajungă la toaletă la timp, iar sentimentele victimelor ar fi fost aceleaşi: rușine, vinovăție, frică.

Ancheta a început în 2018, când un coleg a raportat un comportament suspect. Poliția a găsit un fișier numit „Experimente” pe calculatorul lui Nègre, care conținea date, ore și reacțiile femeilor. În 2019, oficialul francez a fost demis din minister și anchetat oficial , dar încă se așteaptă începerea procesului, relatează Corriere della Sera.

Mărturiile victimelor lui Negrè sunt înfiorătoare. „Simțeam o nevoie tot mai mare de a urina”, a spus una dintre ele. „Îmi tremurau mâinile, inima îmi bătea cu putere, picături de transpirație îmi curgeau pe frunte și mă înroșeam. I-am spus: «Am nevoie de o pauză». Dar el a continuat să meargă.”

O alta a spus că el i-a sugerat să facă o plimbare, apoi ea a simţit nevoia să meargă la baie și i-a cerut să se întoarcă. În schimb, el a mers în direcția opusă. „M-a privit în ochi și m-a întrebat: «Ai nevoie să urinezi?». Era ca și cum un adult ar vorbi cu un copil. Mi s-a părut bizar. Mi se aprinsese un beculeţ roşu în cap care îmi spunea că ceva nu era în regulă. În cele din urmă, am ajuns la baia unui bar. Dar era prea târziu.”

Când Sylvie Delezenne, expertă în marketing din Lille, a fost chemată la Ministerul Culturii din Franța în 2015 pentru un interviu, a crezut că este ocazia vieții sale. În schimb, a ajuns printre cele peste 240 de femei implicate într-o anchetă care a zdruncinat administrația . Delezenne lucrează acum în Lille. „Îmi doresc doar ca acest lucru să nu se mai întâmple nimănui”, a mai adăugat aceasta.

„Au trecut șase ani și nu s-a întâmplat nimic. Este devastator”, a declarat Émilie, o altă victimă. „Lentoarea justiției ne doare din nou.”

Multe femei încă suferă de tulburare de stres posttraumatic . Unele femei au obținut despăgubiri într-un proces civil împotriva statului, în care Ministerul Culturii nu a fost găsit responsabil. Dar multe dintre victime nu au primit încă dreptate.