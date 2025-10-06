Un oraş din Germania a fost desemnat "capitala verde" a Europei pentru aerul curat, calitatea apei şi zgomotul redus

Oraşul Heilbronn din Germania este "capitala verde" a Europei. Foto: Profimedia Images



Cele mai sustenabile oraşe din Europa au fost premiate în cadrul European Green Cities Awards 2027. Heilbronn, orașul, situat în regiunea Stuttgart din Germania, a fost în fruntea clasamentului, datorită scorurilor primite pentru calitatea aerului, a apei, dar şi pentru adaptarea la schimbările climatice. Autorităţile locale au prezentat planuri pentru reducerea emisiilor de carbon, promovarea energiei regenerabile şi crearea unor spaţii verzi în oraş, potrivit Euronews.

Premiile ,,Capitala europeană verde" și ,,Frunza verde europeană" au fost concepute pentru a recunoaşte, anual, meritele orașelor care depun eforturi pentru sustenabilitate. ,,Juriul a recunoscut, de asemenea, obiectivele ambițioase pentru 2035, precum și colaborările regionale pe care Heilbronn le-a construit pentru a îmbunătăți în continuare calitatea aerului”, declară Comisia Europeană.

Oraşul Heilbronn va primi un premiu de 600.000 de euro



Orașul german urmează să primească un premiu de 600.000 de euro care va contribui la consolidarea eforturilor sale actuale și la implementarea mai multor măsuri sustenabile.

Există de asemenea şi un premiu dedicat oraşelor mai mici, ,,Frunza verde europeană" cu o populație între 20.000 şi 100.000 de locuitori. Anul acesta a fost primit de Assen (Ţările de Jos) și de Siena (Italia), care au primit ambele €200.000.

“Assen a obținut reduceri semnificative de CO₂ atât prin modernizarea clădirilor, cât şi datorită proiectelor inovatoare precum Grădina Energetică", adaugă Comisia Europeană.

Finaliștii au fost intervievați de un juriu format din reprezentanți ai Agenției Europene de Mediu (AEM) şi ai Biroului European de Mediu (EEB). Oraşe din Ungaria, Austria, Spania și Franța au fost, de asemenea, lăudate pentru angajamentul asumat de a implementa măsuri pentru un stil de viaţă mai sustenabil în comunitățile lor.

,,Reţeaua Capitalelor Verzi ale UE" a fost creată în 2014. Din aceasta fac parte atât câştigători ai premiilor, cât şi finalişti anteriori. Membrii acestei reţele împărtăşesc bune practici, fac schimb de idei, strategii, încurajând şi alte oraşe să adopte măsuri. În prezent, reţeaua este formată din 36 de membri: Amsterdam, Barcelona, Bristol, Bruxelles, Cagliari, Copenhaga, Dijon, Essen, Frankfurt, Freiburg, Ghent, Glasgow, Grenoble, Hamburg, Helsingborg, s-Hertogenbosch, Cracovia, Lahti, Lille, Lisabona, Ljubljana, Malmö, Münster, Nantes, Nijmegen, Nürnberg, Oslo, Reykjavik, Sofia, Stockholm, Strasbourg, Tallinn, Torino, Umeå, Valencia și Vitoria-Gasteiz.