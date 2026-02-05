Un pensionar a comandat trei umbrele de pe Temu, iar acum va răspunde pentru asta în fața tribunalului, în Elveția

Cu un singur clic, pe platforme precum Temu pot fi comandate obiecte de uz casnic sau decorațiuni la prețuri derizorii. Foto: Getty Images

Un pensionar a ajuns până la tribunalul cantonal după o comandă aparent banală pe platforma Temu. Voia să cumpere câteva umbrele, însă pentru a atinge valoarea minimă necesară livrării gratuite a adăugat în coș și alte produse sugerate automat de site. Alegerea avea să-i creeze însă probleme serioase: articolele suplimentare erau interzise prin lege în Elveția, potrivit Blick.

Cu un singur clic, pe platforme precum Temu, AliExpress, Shein sau Wish pot fi comandate huse de telefon, obiecte de uz casnic sau decorațiuni la prețuri derizorii. Costurile mici vin însă adesea la pachet cu compromisuri privind calitatea sau respectarea legislației din țările de destinație.

Problema majoră este că multe dintre aceste magazine online din afara țării nu sunt supuse acelorași reguli și controale ca firmele locale. Iar consecințele pot fi grave pentru cumpărători.

Obiecte considerate arme, comandate fără să știe

Bărbatul, în prezent în vârstă de 71 de ani, a comandat în vara anului 2024 trei umbrele, potrivit publicației Walliser Bote. Pentru a beneficia de transport gratuit, îi mai lipsea o sumă mică. Platforma i-ar fi afișat automat două praștii cu sprijin pentru braț, la prețul de câte trei franci bucata. Pensionarul le-a adăugat în coș, crezând că sunt simple jucării.

Ceea ce nu știa era că astfel de praștii sunt considerate arme interzise în Elveția. Conform legii elvețiene a armelor, praștiile dotate cu sprijin pentru braț intră automat în categoria armelor ilegale.

Bărbatul nu deținea nici autorizație specială de achiziție, nici permis de import. Din acest motiv, Biroul Federal pentru Vamă și Securitate la Frontieră a confiscat coletul și a transmis cazul procuraturii. Aceasta l-a acuzat de încălcarea legislației privind armele.

Achitare, urmată de recurs

Pensionarul a contestat decizia, iar dosarul a ajuns la tribunalul districtual din Brig - Östlich Raron - Goms. Instanța l-a achitat, însă procuratura nu a acceptat verdictul și a făcut apel. Cazul se află acum pe rolul tribunalului cantonal, potrivit documentelor consultate de Walliser Bote.

Autoritățile atrag atenția că situația nu este una izolată. Tot mai des, prin intermediul magazinelor online internaționale sunt comandate produse ieftine care, fără ca utilizatorii să știe, sunt interzise de legislația elvețiană.