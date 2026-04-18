Un producător auto chinez vrea să creeze o „toaletă în mașină” controlată vocal

Producătorul auto chinez Seres a primit un brevet pentru ceea ce numește o „toaletă în mașină” care se amplasează sub scaunul pasagerului pentru a permite mersul la toaletă în timpul călătoriei. „Funcția este menită să satisfăcă nevoile în timpul călătoriilor lungi, în timpul campingului sau în timpul șederii în mașină”, au scris inginerii în documentul de brevet depus de Seres în China pe 10 aprilie, scrie BBC News.

Seres, cu sediul în orașul Chongqing din sud-vestul SUA, nu a anunțat nicio mașină dotată cu toalete și nu este sigur dacă va fi produsă vreuna. Vehiculele electrice chinezești au devenit din ce în ce mai dotate cu caracteristici neconvenționale, cum ar fi scaune cu masaj încorporate, sisteme de karaoke și frigider, pentru a ieși în evidență pe o piață extrem de competitivă.

Brevetul depus arată planurile Seres pentru o toaletă de bord care se deschide din partea de jos a scaunului pasagerului printr-o apăsare sau prin comenzi vocale.

Toaleta va fi dotată cu un ventilator și o țeavă de eșapament pentru a elimina mirosurile din mașină, conform unui document depus la administrația proprietății intelectuale din China, văzut de BBC.

Seres' in-car toilet patent was just approved (Apr 10, 2026).

Hidden under the seat. Slides out when needed. Designed for emergencies—traffic jams, road trips, camping.



Deșeurile sunt colectate într-un rezervor care trebuie golit manual. Toaleta dispune și de un element de încălzire rotativ care evaporă urina și usucă alte deșeuri.

Când nu este utilizată, toaleta este ascunsă sub scaun, utilizând la maximum spațiul din interiorul mașinii fără a necesita spațiu suplimentar.

Toaletele din vehicule sunt rare, se găsesc mai ales în autocarele de lungă distanță, dar nu sunt neobișnuite în mașini. În anii 1950, o versiune specială a unui Rolls-Royce Silver Wraith includea un televizor încorporat și o toaletă sub scaunul pasagerului, potrivit casei de licitații Sotheby's. Seres, împreună cu marca sa filială Aito, sunt cunoscuți pentru fabricarea de vehicule utilitare sport electrice, mașini mai mari, mai înalte și cu mai mult spațiu de încărcare. Majoritatea mașinilor companiei sunt vândute în China continentală, deși Seres s-a extins și în Europa, Orientul Mijlociu și Africa. Cu zeci de mărci concurente, piața vehiculelor electrice din China a devenit puternic saturată, ducând la un război al prețurilor costisitor, care a diminuat profiturile companiilor. Seres este una dintre puținele companii chineze de vehicule electrice care au înregistrat profit, inclusiv BYD, lider mondial. Mulți analiști au tras un semnal de alarmă că un număr mare de firme chineze de vehicule electrice sunt în pericol de colaps.