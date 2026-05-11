Un român a fost „vânat” de 600 de oameni în Belgia, după ce ar fi omorât un cetățean marocan

Românul în vârstă de 25 de ani se ascundea într-un apartament din Anvers când a fost arestat. Foto: Captură Antena 3 CNN

Un român a fost vânat de sute de oameni în Belgia după ce a înjunghiat mortal un marocan. Localnicii s-au bătut cu forţele de ordine şi i-au atacat cu diverse obiecte. Bărbatul acuzat de crimă se ascundea într-un apartament şi aproximativ 600 de persoane s-au adunat în faţa clădirii pentru a cere dreptate pentru bărbatul ucis.

Românul în vârstă de 25 de ani se ascundea într-un apartament din Anvers când a fost arestat. Bărbatul este suspectat că a ucis un cetățean marocan în vârstă de 30 de ani. În incident este implicat și un alt bărbat, în vârstă de 23 de ani, care s-a prezentat la poliție rănit și a declarat că a fost jefuit.

?? ?? FLASH | Tensions à #Anvers en #Belgique après le #meurtre au couteau d’un jeune marocain par un jeune roumain, dans le quartier belge de Kiel.



Cet événement a provoqué #émeutes et affrontements avec la police belge. pic.twitter.com/5C7SrxRnX3 — La Revue Afrique (@larevueafrique) May 10, 2026

Acum, autoritățile belgiene încearcă să stabilească rolul exact al românului în atacul fatal, însă arestarea acestuia a degenerat în haos. Intervenția poliției a fost transmisă în direct pe rețelele sociale, astfel că aproximativ 600 de oameni s-au adunat rapid în fața imobilului pentru a cere dreptate pentru victimă.

Au avut loc și ciocniri violente. Oamenii furioși au aruncat cu obiecte în polițiști, iar echipele de mediatori și forțele de ordine sosite la fața locului au fost nevoite să intervină de urgență pentru a calma situația și pentru a dispersa mulțimea. După tensiunile din stradă, pe rețelele sociale au început să apară amenințări și reacții dure împotriva românilor, iar acum mulți oameni se tem că această crimă ar putea provoca ură sau acte de răzbunare împotriva întregii comunități de români din zonă.