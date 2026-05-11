Un român a fost „vânat” de 600 de oameni în Belgia, după ce ar fi omorât un cetățean marocan

Un român a fost vânat de sute de oameni în Belgia după ce a înjunghiat mortal un marocan. Localnicii s-au bătut cu forţele de ordine şi i-au atacat cu diverse obiecte. Bărbatul acuzat de crimă se ascundea într-un apartament şi aproximativ 600 de persoane s-au adunat în faţa clădirii pentru a cere dreptate pentru bărbatul ucis.
Românul în vârstă de 25 de ani se ascundea într-un apartament din Anvers când a fost arestat. Bărbatul este suspectat că a ucis un cetățean marocan în vârstă de 30 de ani. În incident este implicat și un alt bărbat, în vârstă de 23 de ani, care s-a prezentat la poliție rănit și a declarat că a fost jefuit.
?? ?? FLASH | Tensions à #Anvers en #Belgique après le #meurtre au couteau d'un jeune marocain par un jeune roumain, dans le quartier belge de Kiel.
Acum, autoritățile belgiene încearcă să stabilească rolul exact al românului în atacul fatal, însă arestarea acestuia a degenerat în haos. Intervenția poliției a fost transmisă în direct pe rețelele sociale, astfel că aproximativ 600 de oameni s-au adunat rapid în fața imobilului pentru a cere dreptate pentru victimă.