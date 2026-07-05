Un român a luat un tablou aruncat lângă moloz. Când a ajuns acasă a verificat cu ChatGPT cât costă și a ajuns în fața judecătorilor

Românul ar fi sustras un tablou semnat de renumitul artist german Anselm Kiefer. Foto: Getty Images

Un muncitor român în vârstă de 29 de ani a fost judecat în Austria după ce a luat un tablou dintr-o vilă aflată în renovare, susținând că a crezut că acesta fusese aruncat la gunoi. Povestea a avut un detaliu neobișnuit: înainte de a încerca să afle cine este proprietarul, bărbatul a cerut ajutorul ChatGPT pentru a estima valoarea lucrării, potrivit Heute.

Incidentul s-a petrecut între lunile mai și iunie 2025, într-o vilă din cartierul Währing, din Viena. Potrivit procurorilor, românul ar fi sustras un tablou semnat de renumitul artist german Anselm Kiefer.

”Am crezut că este aruncat”

În fața instanței, acesta a explicat că lucra pe șantierul respectiv și că, în timp ce transporta molozul, a observat tabloul sprijinit de un morman de scânduri și alte materiale.

„Am crezut că este aruncat. Mi s-a părut păcat să fie lăsat acolo”, a declarat el.

Curios dacă lucrarea avea vreo valoare, nu a apelat la un expert în artă, ci la inteligența artificială. A introdus o fotografie în ChatGPT și a întrebat cât ar putea costa tabloul. Potrivit declarațiilor sale, aplicația i-a estimat valoarea la aproximativ 5.000 de euro.

Ulterior, observând că lucrarea provenea de la casa de licitații Dorotheum, bărbatul a încercat să obțină mai multe informații despre aceasta.

Românul a fost achitat

În timpul procesului, judecătorul l-a întrebat dacă are cunoștințe despre artă. Răspunsul românului a stârnit zâmbete în sala de judecată: a spus că nu, însă îi plac avioanele. Avocata sa a explicat că acest detaliu avea legătură cu imaginea reprezentată în tablou, care înfățișa un avion din plumb.

La final, instanța a concluzionat că nu există dovezi că inculpatul ar fi știut valoarea reală a operei și că acesta nu a acționat cu intenția de a fura un obiect de mare preț. În plus, nu s-a putut stabili cu exactitate data la care ar fi avut loc fapta, astfel că judecătorul a apreciat că nu poate fi exclusă intervenirea termenului de prescripție.

Prin urmare, românul a fost achitat.

Înainte de încheierea ședinței, judecătorul i-a transmis însă un sfat: „Data viitoare, întrebați înainte să luați ceva.”