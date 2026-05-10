Un sat de vacanță din Spania caută noi locuitori și oferă chirii ieftine: “Nu ne lipsește nimic, doar oamenii”

Tot mai multe localități europene afectate de depopulare încearcă să atragă noi locuitori prin facilități pentru antreprenori, locuințe accesibile și sprijin financiar. În nord-vestul Spaniei, o comună cu doar 1.300 de locuitori oferă terenuri, spații pentru afaceri și reduceri consistente de taxe pentru cei dispuși să se mute și să înceapă o nouă viață la sat.

Castrelo de Miño, o municipalitate din provincia Orense cu aproximativ 1.300 de locuitori, nu vrea să rămână fără vecini. De aceea, Consiliul Local oferă ajutor tinerilor antreprenori care sunt dispuși să înceapă o viață nouă în mediul rural. Și asta nu e tot. Municipalitatea, are disponibile locații și terenuri, precum și case de vânzare sau de închiriat la un preț redus, potrivit 20minutos.

Oferta de locuințe în Castrelo este limitată pe piața privată. Chiriile variază între 400 și 600 de euro în medie pe lună. Casele între 100 și 200 de metri pătrați se vând la 60.000 până la 150.000 de euro, conform anunțurilor vizualizate pe Idealista. Există, de asemenea, cabane de peste 300 de metri pătrați la 260.000 de euro.

„Castrelo are toate serviciile și este foarte bine conectat. Nu ne lipsește nimic. Doar oamenii”, asigură primarul, Avelino Pazos. Se află la 25 km de Orense. Dar orașul este dotat cu tot ce ai nevoie. Există un cabinet medical, câteva farmacii cu livrare la domiciliu, două creșe, un centru educațional cu sală de mese, o benzinărie, o bancă, baruri, restaurante și magazine alimentare.

Și asta nu este tot. Există facilități sportive, cum ar fi Parcul Acvatic Galician, unde se organizează competiții naționale de canotaj și navigație, precum și o plajă fluvială și piscine. Există, de asemenea, o sală de clasă tehnologică pentru copii și adulți și o școală de cimpoi și tamburină. Iar Consiliul Local organizează diverse activități pentru toți locuitorii orașului, cum ar fi dans, yoga, cine în aer liber sau petreceri.

Viitorul municipalității depinde de tineri și de familiile cu copii și, mai ales, de cei care doresc să înceapă o afacere sau să o mențină activă. De aceea, Consiliul Local oferă diverse stimulente și granturi pentru toți cei care încep o afacere, deoarece aceștia sunt scutiți de 90% din taxele asociate activității. De asemenea, are un director de locuri de muncă, precum și locații și terenuri disponibile pentru cumpărare sau închiriere.