Un schimb de e-mailuri a devenit cea mai mare tranzacție online din istorie. Recordul rezistă de peste 26 de ani

Tranzacția i-a adus un loc în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare achiziție unică realizată vreodată online. Foto: Getty Images

Cei mai mulți oameni au făcut măcar o dată o cumpărătură online pe care au ajuns ulterior să o regrete, un gadget, o piesă de mobilier sau poate chiar o mașină. În 1999 însă, antreprenorul american Mark Cuban a dus comerțul electronic la un nivel fără precedent, achiziționând un avion privat Gulfstream V pentru 40 de milioane de dolari, în urma unui schimb de e-mailuri, potrivit Yahoo Finance.

Tranzacția i-a adus un loc în Cartea Recordurilor pentru cea mai mare achiziție unică realizată vreodată prin comerț electronic, iar după mai bine de 25 de ani recordul nu a fost depășit.

Un avion de 40 de milioane de dolari cumpărat aproape instant

Mark Cuban a povestit în mai multe rânduri cum s-a desfășurat tranzacția. Într-un interviu acordat în 2010 publicației Business Jet Traveler, el a explicat că a descoperit modelul Gulfstream V pe site-ul producătorului și i-a cerut pilotului să îl testeze.

Reacția acestuia a fost extrem de pozitivă, iar decizia a venit imediat.

„Am trimis un alt e-mail în care spuneam că vreau să-l cumpăr. Am primit instrucțiunile bancare, am făcut transferul și asta a fost tot”, a povestit omul de afaceri.

Achiziția a avut loc la scurt timp după ce compania sa, Broadcast.com, fusese vândută către Yahoo pentru 5,7 miliarde de dolari, una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din perioada boom-ului dot-com, care i-a adus independența financiară.

Timpul, cea mai valoroasă resursă

Cuban spune că una dintre cele mai importante lecții a învățat-o de la tatăl său.

„Cel mai valoros lucru pe care nu îl deții este timpul”, afirma antreprenorul într-o discuție din 2020 cu investitoarea Barbara Corcoran.

Această filozofie explică și decizia de a cumpăra un avion privat. Pentru el, investiția nu era doar un simbol al luxului, ci o modalitate de a economisi timp, de a avea mai multă flexibilitate și de a-și organiza mai bine activitatea profesională și viața de familie.

„Pentru că am putut”

Întrebat de Barbara Corcoran de ce a ales un avion atât de mare, primul răspuns al lui Cuban a fost cât se poate de sincer:

„Pentru că am putut.”

Ulterior, el a explicat că această alegere avea rădăcini într-o mentalitate formată încă din adolescență. La 16 ani, tatăl său îi cumpăra mașini ieftine, iar în timp ce alți tineri visau la modele sport, el prefera un break încăpător.

Motivul era simplu: putea să își ia toți prietenii și să meargă împreună la meciurile de baschet.

Aceeași logică a aplicat-o și în cazul avionului: nu era vorba despre dimensiuni sau opulență, ci despre posibilitatea de a se bucura cât mai mult de ceea ce avea.

O lecție despre afaceri

Povestea ilustrează și strategia care l-a consacrat pe Mark Cuban în lumea afacerilor. În loc să urmărească fiecare nouă tendință, el a preferat de multe ori să dezvolte companii care furnizau infrastructura necesară acelor tendințe.

Broadcast.com, de exemplu, a contribuit la dezvoltarea internetului în primii ani ai acestuia, fără să încerce să devină un gigant media. Strategia a fost aceea de a crea instrumentele de care piața avea nevoie, nu de a concura direct cu cei care dominau deja domeniul.

Deși un avion privat de 40 de milioane de dolari este departe de realitatea financiară a majorității oamenilor, experiența lui Cuban transmite o idee simplă: cele mai mari oportunități apar adesea acolo unde identifici cum se creează valoare și găsești modalități de a susține acea dezvoltare.