Un miliardar spune că e "jenant" să dai salarii mici, așa că a luat o decizie prin care 1.000 de angajați ai lui au ajuns milionari

Miliardarul Mark Cuban spune că este "jenant" ca angajații să nu fie plătiți suficient de bine. FOTO: Getty Images

Miliardarul Mark Cuban spune că este "jenant" ca angajații să nu fie plătiți suficient de bine și susține că salariul minim federal din Statele Unite ar trebui ridicat la 20 de dolari pe oră. Mark Cuban spune că a adus peste o mie de angajați în clubul milionarilor. De fiecare dată când a vândut o afacere, el a acordat bonusuri generoase tuturor celor care lucraseră acolo mai mult de un an, scrie Fortune.

În unele state americane, angajații câștigă doar 5,15 dolari pe oră pentru munci precum debarasarea meselor, aranjarea rafturilor în magazine sau prepararea burgerilor. În același timp, tot mai multe companii raportează profituri record și ajung la capitalizări de piață de mii de miliarde de dolari, în timp ce zeci de milioane de americani care trăiesc sub pragul sărăciei se întreabă dacă vor beneficia vreodată de această prosperitate.

Cuban, antreprenor miliardar și cunoscut investitor în emisiunea "Shark Tank", spune că majorarea salariilor este un pas necesar și întârziat. "Am mai spus că, în opinia mea, creșterea salariului minim federal la 20 de dolari este o decizie inteligentă", a scris Cuban într-o postare pe X.

În prezent, niciun stat american nu are un salariu minim standard stabilit la un asemenea nivel. Salariul minim federal din SUA este de 7,25 dolari pe oră, ceea ce înseamnă aproximativ 15.080 de dolari pe an pentru o persoană care lucrează 40 de ore pe săptămână. Suma este de peste trei ori mai mică decât salariul mediu anual al unui american, de aproximativ 60.000 de dolari. În contextul creșterii costului vieții, peste 40 de milioane de americani depind de ajutoare alimentare pentru a se descurca.

Cuban spune că este umilitor pentru o companie să nu le ofere angajaților un salariu din care pot trăi. El susține că obiectivul său este să ajute cât mai mulți oameni să acumuleze avere, nu doar să crească averea fondatorilor sau a directorilor.

"Când am auzit că oameni care lucrau pentru o companie în care investisem, dar pe care nu o conduceam, aveau nevoie de ajutor guvernamental, m-am asigurat că toți au primit măriri de salariu", a spus Cuban. "Mi s-a părut jenant că nu plăteam suficient. Am făcut sau am ajutat cel puțin o mie de oameni să devină milionari. Și voi continua să lucrez pentru a crește acest număr."

Poziția lui Cuban face parte dintr-o discuție mai amplă despre averea miliardarilor, taxarea veniturilor mari și criticile la adresa celor foarte bogați. Antreprenorul, a cărui avere este estimată la aproximativ 6 miliarde de dolari, susține că fondatorii își asumă riscuri importante atunci când construiesc companii și că aceste afaceri creează locuri de muncă. Totuși, el spune că trebuie făcute mai multe lucruri pentru ca și angajații obișnuiți să aibă o viață financiară mai bună.

"Cred în creșterea de jos în sus", a spus Cuban. "Trebuie să facem tot ce putem pentru ca oamenii care trăiesc de la un salariu la altul să primească active valoroase și salarii mai mari."

Cuban admite că firmele mici, aflate la început de drum, nu au întotdeauna resursele necesare pentru a oferi salarii foarte mari. Însă, odată ce o companie începe să crească și să se stabilizeze, aceasta ar trebui să plătească salarii decente. În opinia sa, o astfel de abordare nu este doar corectă, ci și benefică pentru afacere.

Antreprenorul a declarat pentru Fortune că performanța economică, calitatea vieții și loialitatea față de companie se îmbunătățesc atunci când angajații sunt plătiți mai bine. El consideră că orice acțiuni sau opțiuni acordate conducerii executive ar trebui să fie însoțite de beneficii proporționale și pentru restul angajaților, raportate la salariile lor.

"Desigur, într-un startup, supraviețuirea este pe primul loc", a explicat Cuban într-un schimb de e-mailuri cu Fortune. "Dar, pe măsură ce depășești acea etapă, începi să înțelegi că, atunci când toți cei implicați în companie prosperă, performanța firmei crește, succesul financiar devine mai mare și, la fel de important, calitatea vieții tale se îmbunătățește." "Cu cât angajații sunt mai puțin stresați de plata facturilor, cu atât aduc mai puțin stres la birou, în relația cu furnizorii, clienții potențiali și clienții existenți", a mai spus el.

300 dintre cei 330 de angajați ai companiei au devenit milionari

Mark Cuban spune că a adus peste o mie de angajați în clubul celor cu venituri de șapte cifre. De fiecare dată când a vândut o afacere, el a acordat bonusuri generoase tuturor celor care lucraseră acolo mai mult de un an.

La MicroSolutions, compania de consultanță IT cu aproximativ 80 de angajați pe care Cuban a fondat-o în 1983 și a vândut-o către CompuServe în 1990 pentru 6 milioane de dolari, el a distribuit 20% din profit angajaților.

Cuban a aplicat aceeași strategie și la Broadcast.com, compania de streaming online pe care a cofondat-o în 1995 și pe care a vândut-o către Yahoo în 1999 pentru 5,7 miliarde de dolari. Potrivit lui Cuban, aproximativ 300 dintre cei 330 de angajați ai companiei au devenit milionari în urma tranzacției.

Și la HDNet, companie lansată în 2003, Cuban spune că a distribuit 20% din profit către angajați, chiar dacă afacerea nu a avut dimensiunea Broadcast.com. Iar filosofia sa nu s-a limitat la companiile din tehnologie. Cuban, acționar minoritar al echipei Dallas Mavericks, a acordat în 2024 bonusuri de peste 35 de milioane de dolari angajaților echipei din NBA.

Cuban susține de mult timp că angajații obișnuiți ar trebui să primească o parte din succesul companiilor, nu doar directorii executivi și fondatorii.

După publicarea unui raport Oxfam din 2025, potrivit căruia averea miliardarilor a crescut cu 33 de trilioane de dolari în ultimul deceniu, Cuban a spus că principalul motiv este creșterea puternică a pieței bursiere. Problema, în opinia sa, este că angajații nu beneficiază în aceeași măsură de aceste câștiguri.

Potrivit unui studiu Oxfam, directorii executivi ai unora dintre cele mai mari companii din lume au primit anul trecut o majorare medie de 11%, în timp ce angajații obișnuiți au avut parte de o creștere de doar 0,5%.

"Știți cine finanțează această creștere, mai ales în ultima perioadă? Investitorii de retail. Fondurile 401(k)”, a scris Cuban pe X. „Întrebarea mai bună este de ce nu oferim stimulente companiilor ca să fie obligate să dea acțiuni tuturor angajaților, în același procent din veniturile în numerar ca în cazul directorului general?".

Unele companii au început deja să aplice această filosofie. După debutul Klarna pe bursă, capitalizarea companiei a urcat la 17 miliarde de dolari, iar peste 40 de actuali și foști angajați au devenit milionari datorită pachetelor de acțiuni.

La rândul său, Jensen Huang, directorul general al Nvidia, a spus că a creat mai mulți miliardari în echipa sa decât orice alt lider din lume. Iar după ce Canva a lansat în 2025 o vânzare de acțiuni pentru angajați, directorul operațional al companiei, Cliff Obrecht, a spus că actualii și foștii angajați eligibili pot vinde acțiuni în valoare de până la 3 milioane de dolari, la un preț de 1.646,14 dolari pe acțiune.