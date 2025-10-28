Un sistem de supraveghere cu inteligență artificială dintr-o școală a confundat o pungă de chipsuri cu o armă și un elev a fost arestat

Un sistem de supraveghere video cu inteligență artificială a confundat o pungă de chipsuri din mâna unui elev dintr-un liceu din Baltimore, statul Maryland, Statele Unite ale Americii cu o armă, determinând poliția să raporteze prezența unei persoane înarmate la școală.

Incidentul, care a avut loc în Baltimore, Maryland, a fost relatat de WBAL-TV 11 News şi preluat de Corriere della Sera, și ridică semne de întrebare cu privire la eficienţa sistemelor automatizate bazate pe inteligență artificială.

Taki Allen stătea cu prietenii în fața Liceului Kenwood din Baltimore şi îşi mânca gustarea, când mai mulți ofițeri de poliție s-au apropiat de el. „La început, nu am înțeles unde merg”, a spus băiatul, „dar apoi s-au îndreptat spre mine și mi-au ordonat: «Îngenunchează la pământ!»”

Tânărul a fost încătușat și percheziționat, dar poliţiştii nu au găsit nimic: nicio armă în mâna lui și nici măcar în rucsac. Ofițerii i-au arătat apoi elevului imaginea care declanșase alarma şi care îl arăta pe băiat ținând o pungă de chipsuri cu ambele mâini și un deget. Ofițerii au spus că părea că băiatul ținea o armă în mână.

Tocmai din cauza numeroaselor atacuri armate din școlile din Statele Unite, acum aproximativ un an, liceele din comitatul Baltimore au început să utilizeze un sistem de detectare a armelor care folosește camerele școlare și inteligența artificială pentru a identifica potențialele arme aflate în mâinile elevilor. Dacă sistemul detectează ceva suspect, trimite o alertă școlii și forțelor de ordine.

Tehnologia a fost dezvoltată de Omnilert, o companie de software care analizează imaginile camerelor de securitate în timp real pentru a detecta potențiale arme. Fiecare raport este, în teorie, verificat de operatori înainte de a alerta forțele de ordine. Dar, în acest caz, ceva nu a mers bine.

Directoarea Katie Smith a explicat că departamentul de securitate al școlii a analizat și a anulat alerta privind armele. Smith însăși, neștiind că alerta fusese anulată, a raportat alerta ofițerului de securitate al școlii, care, la rândul său, a sunat la poliție. Această situație scurtcircuitată a determinat o intervenție la scară largă a forțelor de ordine. Omnilert a declarat pentru CNN că „procesul a funcționat conform așteptărilor”, subliniind în același timp regretul pentru incident și exprimându-și îngrijorarea pentru elevul și comunitatea afectată.

Școala și-a cerut scuze pentru incident și a scris într-o scrisoare către familii: „Înțelegem cât de supărător a fost acest lucru pentru persoana care a fost percheziționată și pentru ceilalți elevi care au fost martori la incident. Consilierii noștri vor oferi sprijin direct elevilor implicați în incident și sunt disponibili să vorbească cu oricine are nevoie.” „S-a făcut o greșeală gravă”, au declarat autorităţile la o conferință de presă, „iar scopul nostru este să asigurăm siguranța elevilor și să nu-i punem în situații traumatice de acest gen.” Cu toate acestea, alarma falsă a stârnit indignare în rândul elevilor și al părinților.