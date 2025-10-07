Un șofer care trecerea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi, pe același drum, în Belgia

Un șofer care trecerea granița pentru benzină mai ieftină a fost prins de radar de 16 ori într-o zi FOTO: Getty Images

Un șofer din Olanda a primit nu mai puțin de 16 amenzi pentru depășirea vitezei într-o zi, după ce a fost surprins de un nou sistem de control al vitezei implementat în localitatea belgiană de frontieră Lanaken.

Olandezul, din orașul Maastricht, obișnuia să facă frecvent drumul până la Lanaken pentru a alimenta mașina cu combustibil mai ieftin. Însă drumul lui obișnuit s-a dovedit a fi o capcană după ce a primit 16 amenzi de viteză într-o zi, în valoare de 850 de euro, relatează Nieuwsblad.

Din cele 12.591 de amenzi pentru viteză date în noul sistem de control al vitezei pe segmentul respectiv de drum, unde nu sunt indicatoare de avertizare, mii au fost trimise către Maastricht. Olandezul Jeffrey a primit nu mai puțin de 16, exact după ce a trecut granița pentru a alimenta mai ieftin.

Toate cele 16 amenzi au ajuns în cutia lui poștală într-o singură zi. „M-am speriat cu adevărat. Cutia era plină”, spune Jeffrey. El merge des la Lanaken. „Printre altele pentru că aici alimentez ieftin, dar acest câștig a dispărut acum. M-a costat scump”, spune el râzând. Jeffrey trebuie să plătească acum peste 850 de euro pentru amenzi de viteză.

Sistemul de control al vitezei implementat de belgieni nu are indicatoare suplimentare de avertizare. Jeffrey nu știa că acesta era activ de la data de 1 septembrie, așa că a condus cu aceeași viteză ca de obicei. Și nu a fost singurul locuitor din Maastricht care a procedat astfel, pentru că mii de olandezi au primit amenzi.

Primarul din Lanaken, Marino Keulen, spune că nu era necesară o avertizare suplimentară pentru că limita de viteză a fost întotdeauna de 50 km/h în zona respectivă și șoferii trebuiau să se conformeze. „Acele indicatoare nu stau acolo doar de decor”, spune el. „Semnele vorbesc de la sine, iar cine nu vrea să le respecte va simți consecințele. Dorim ca oamenii să își adapteze comportamentul la volan. În plus, există o toleranță de 6 km/h”.

Primarul mai adaugă că Agenția pentru Drumuri și Trafic este responsabilă de acea șosea și că această instituție nu va instala indicatoare suplimentare pentru a nu distrage prea mult atenția șoferilor.

Primarul a mai spus că oamenii din localitate au cerut în mod special acest sistem, pentru ca liniștea lor să nu fie tulburată de șoferi care circulă cu viteză.