Un șofer moldovean a trecut de 18 ori fără să plătească taxele pe o autostradă din Italia. Prejudiciul e de 14.000 de euro

1 minut de citit Publicat la 12:36 05 Feb 2026 Modificat la 12:36 05 Feb 2026

Într-o singură lună, bărbatul a trecut de 18 de ori prin porțile de taxare fără să plătească. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un șofer moldovean, care conducea mașina unui român, a trecut de 18 ori, într-o singură lună, prin stațiile de taxare de pe autostradă, în Italia, însă nu a plătit niciodată. Prejudiciul total ar fi ajuns la 14.000 de euro. Cazul acestuia a fost judecat la Tribunalul din Pesaro, Italia.

Incidentul a avut loc în luna septembrie a anului trecut, însă a rămas necunoscut publicului până recent, când cazul a fost soluționat.

Concret, un moldovean în vârstă de 35 de ani a reușit să circule pe autostradă, de-a lungul coastei Adriatice, de mai multe ori, fără să plătească, potrivit publicației Corriere Adriatico.

Într-o singură lună, bărbatul a trecut de 18 de ori prin porțile de taxare fără să plătească, provocând un prejudiciu de peste 1.000 de euro companiei Autostrade.

Potrivit anchetatorilor, șoferul a folosit o metodă simplă, dar eficientă.

El profita de benzile destinate sistemului Telepass și se apropria intenționat de un autoturism dotat cu dispozitivul electronic.

Întregul mecanism se baza pe sincronizare: câteva secunde de întârziere ale barierei erau suficiente pentru a permite mai multe treceri ilegale.

Judecătorul a decis achitarea bărbatului de toate acuzațiile

De fiecare dată, el conducea o mașină cu numere de înmatriculare din Lituania, însă vehiculul aparținea unui cetățean român care locuiește permanent la București.

Autoritățile l-au descoperit și șoferul a fost trimis în judecată pentru înșelăciune agravată, fiind acuzat că a „păcălit” sistemele de plată ale companiei de autostrăzi.

Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total ar fi ajuns la 14.000 de euro.

În instanță, avocata din oficiu susține că nu există suficiente probe pentru a stabili cu certitudine responsabilitatea penală a inculpatului, astfel că, ulterior, nu s-a putut demonstra că bărbatul era efectiv la volanul mașinii în toate trecerile contestate.

Motivul este lipsa camerelor de supraveghere din zonă. Judecătorul a decis achitarea bărbatului de toate acuzațiile.