Un tablou de Picasso, evaluat la 1 milion de euro, va fi vândut unui norocos la prețul de 100 de euro

Picasso a realizat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat capodopera „Guernica”. Sursa foto: Picasso Estate, Paris 2025 via CNN Newsource

Pentru prețul unei cine în Paris, cineva va putea în curând să plece acasă cu un tablou semnat de pictorul spaniol Pablo Picasso, evaluat la peste 1 milion de dolari, relatează CNN.

Tombola „1 Picasso pentru 100 de euro” le oferă participanților șansa de a câștiga lucrarea din 1941 „Tête de Femme”. Prețul unui bilet este, așa cum spune și numele concursului, 100 de euro.

Un total de 120.000 de bilete sunt disponibile pentru extragerea din 14 aprilie. Fondurile strânse vor fi donate către Alzheimer’s Research Foundation, care sprijină cercetarea clinică a bolii în Europa.

Aceasta este a treia ediție a campaniei. Prima tombolă „1 Picasso pentru 100 de euro” a avut loc în 2013, iar fondurile au fost direcționate către conservarea orașului istoric Tyre, din sudul Libanului. O a doua ediție, în 2020, a susținut programe de apă curată și igienă în timpul pandemiei de COVID-19.

Olivier Widmaier Picasso, nepotul celebrului artist spaniol, i-a spus Paulei Newton de la CNN că bunicul său a realizat „Tête de Femme” în același atelier în care a pictat capodopera „Guernica”.

El consideră că lucrarea este subevaluată. „Valorează mult mai mult de 1 milion de dolari”, a spus Widmaier Picasso, „așa că va fi un premiu cu adevărat mare”.

Câștigătorul tombolei poate face de dorește cu tabloul

Tablourile lui Picasso au atins în trecut sume impresionante la licitații. „Les Femmes d’Alger (Version ‘O’)” s-a vândut cu peste 179 de milioane de dolari în 2015.

Galeria care a donat pictura spune că Pablo Picasso se afla la Paris când a realizat „Tête de Femme”. Al Doilea Război Mondial era în plină desfășurare în Europa, iar o mare parte din Franța se afla sub ocupație germană.

„Tête de Femme” are aproximativ 38 de centimetri înălțime și 25 de centimetri lățime. Expresia femeii, pictată în diferite nuanțe de gri, este intenționat distorsionată în stilul cubist caracteristic lui Picasso. Opera Gallery spune că lucrarea reflectă un moment de introspecție și muncă intensă în atelier pentru artist.

Widmaier Picasso spune că ideea inițiativei „1 Picasso pentru 100 de euro” a aparținut unei prietene de-ale sale. „Ea a considerat că este o viziune modernă asupra carității, oferind oamenilor posibilitatea de a obține o operă reală a bunicului meu și, în același timp, de a participa la acțiuni umanitare”, a spus el.

Widmaier Picasso crede că bunicul său ar fi susținut această inițiativă.

„Bunicul meu a fost un pionier în multe privințe”, a spus el. „Cred că a fost întotdeauna interesat de lucruri noi. Aș spune că astăzi ar fi fost interesat de video sau poate de inteligența artificială.”

El a mai spus că persoana care va câștiga „Tête de Femme” este liberă să facă orice dorește cu lucrarea. De exemplu, câștigătorul primei ediții a ales să își expună premiul într-un muzeu.

„Oricine poate face ce vrea”, a spus el. „O pot păstra în sufragerie, o pot expune sau o pot revinde.”

Widmaier Picasso a adăugat că bunicul său ar fi fost de acord ca decizia să aparțină câștigătorului, deoarece așa proceda și el.

El a mai povestit că bunica sa, Marie-Thérèse Walter, care avea doar 17 ani când Picasso a început o relație cu ea, a primit numeroase lucrări de artă. Artistul avea atunci peste 40 de ani, era căsătorit și avea un copil.

Trăsăturile lui Marie-Thérèse Walter au apărut frecvent în lucrările lui Picasso în deceniul următor. „Când bunicul meu oferea lucrări de artă, era pentru totdeauna”, a spus el. „Era o decizie: faci ce vrei cu ele. Pablo i-a oferit multe lucrări iubitei sale, iar ea le-a păstrat până la moarte. Așa că eu ofer toate opțiunile.”