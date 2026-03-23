Povestea incredibilă a operei lui Picasso ascunse în Iran. Ultima împărăteasă a cumpărat-o în timpul crizei petrolului din 1973

Un tablou de Picasso neprețuit riscă să fie pierdut pentru public din cauza războiului din Iran. Lucrarea „Pictorul și modelul său” este capodopera perioadei suprarealiste a artistului şi a fost achiziționată din profituri din petrol în anii 1970. Face parte dintr-o colecție pentru care Farah Pahlavi, ultima împărăteasă a Iranului şi soția șahului Mohammad Reza Pahlavi, a plătit 30 de milioane de dolari și pe care a suflat-o Muzeului de Artă Modernă din New York City.

Pictura, cunoscută sub numele de „ Pictorul și modelul său”, face parte dintr-o colecție de miliarde de dolari de capodopere din secolul al XX-lea, păstrată în prezent sub cerul bombardat al Teheranului. Mai precis, este depozitată într-un subsol și o fortăreață din capitala iraniană, în depozitele Muzeului de Artă Contemporană. Curios este că istoria sa este împletită cu cea a economiilor globale, relatează La Repubblica.

Din cauza embargoului petrolier OPEC din 1973 , care a dus la creşterea de 4 ori a prețului petrolului, paralizând economia americană și generând profituri extraordinare pentru Iran , cei mai bogați colecționari de la acea vreme nu mai locuiau în New York, ci în Orientul Mijlociu. Astfel, „ Pictorul și modelul său” de Pablo Picasso este proprietate a Iranului încă din anii 1970.

Pictura a ajuns la Teheran datorită lui Farah Pahlavi, soția șahului Iranului. Shahbanu , așa cum era cunoscută, care era o pasionată de artă care dorea să facă din țara sa un centru cultural. Împărăteasa a fondat Muzeul de Artă Contemporană din Teheran, sau TMoCA , și și-a dedicat viața căutării de opere de colecție.

Lucrările semnate de Andy Warhol, Pablo Picasso, Roy Lichtenstein, dar și Francis Bacon, Jackson Pollock, Edgar Degas, Mary Cassatt și de mulți, mulți alții au intrat în colecțiile împărătesei. William Rubin, care a condus departamentul de pictură de la Muzeul de Artă Modernă din 1973, a declarat că „ Pictorul și modelul său” i-a scăpat deoarece Shahbanu avea banii și carisma necesare pentru a o achiziționa de la comerciantul de artă elvețian Ernst Beyeler în 1977, o perioadă în care New York-ul încă îşi revenea după criza datoriilor din 1975 și când MoMA se lupta în mod deosebit să strângă fonduri.

Colecția, finanțată între 1975 și 1977 cu bani din vânzările interne de petrol, valora între 25 și 30 de milioane de dolari. În 2018, valoarea picturilor lui Shahbanu a fost estimată la 3 miliarde de dolari, iar acestea valorează cu siguranță mult mai mult astăzi. Între timp, chiar și după recenta creștere a prețurilor, țițeiul din 1977, în valoare de 30 de milioane de dolari, ar valora probabil 300 de milioane de dolari astăzi.

Este surprinzător faptul că, în ciuda picturii care înfățișează o femeie nud, regimul teocratic iranian a permis expunerea lucrării „Pictorul și modelul său” la TMoCA. Lucrarea a fost piesa centrală a expoziției „ Picasso la Teheran ” din 2025, care a atras 55.000 de vizitatori în 15 zile .