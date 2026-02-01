Un tânăr de 32 de ani a murit din cauza epuizării severe. Primea sarcini de serviciu chiar și pe patul de spital

Bărbatul fusese promovat de curând. Foto: Getty Images

Un programator chinez în vârstă de 32 de ani și-a pierdut viața într-un spital, după ce s-a prăbușit în timp ce lucra de acasă, la finalul anului trecut. Familia sa susține însă că moartea a fost cauzată de suprasolicitare profesională, scrie asiaone.com.

Bărbatul, identificat în presa chineză drept Gao Guanghui, ar fi suferit un stop cardiac. Potrivit apropiaților, în perioada premergătoare decesului, acesta muncea constant până la epuizare, după ce fusese recent promovat.

Conform presei locale, Gao fusese avansat în funcția de manager de departament și ajunsese să aibă un volum de muncă mult peste cel obișnuit. Pe lângă sarcinile de programare, se ocupa și de coordonarea echipei, precum și de relațiile cu clienții în etapa de suport post-vânzare. Soția sa a declarat că aceste responsabilități suplimentare îl făceau să ajungă acasă foarte târziu, aproape zilnic.

Incidentul s-a produs pe 29 noiembrie, într-o zi de sâmbătă, când Gao lucra de acasă. Un membru al familiei a povestit că acesta s-a plâns că nu se simte bine și a spus că vrea să se așeze puțin în living pentru a continua rezolvarea unor sarcini urgente.

La scurt timp, bărbatul și-a pierdut conștiența. A fost transportat de urgență la spital, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața, în ciuda manevrelor de resuscitare. Decesul a fost declarat în jurul orei 13:00, în aceeași zi.

Familia susține însă că, în timp ce Gao se afla în stare critică, colegii de serviciu continuau să îi trimită mesaje într-un grup de lucru pe WeChat. Potrivit rudelor, i s-ar fi cerut să proceseze comenzi și să finalizeze sarcini considerate urgente, cu termen limită în dimineața zilei de luni.

După moartea sa, familia a depus o cerere către autorități pentru ca decesul să fie recunoscut drept accident de muncă, însă până în prezent nu a primit un răspuns oficial.

Soția lui Gao a cerut, de asemenea, ca obiectele personale ale acestuia să îi fie returnate. Ea a reclamat că o parte dintre bunuri ar fi fost deja aruncate, iar cele rămase i-au fost înmânate necorespunzător, fără a fi ambalate sau inventariate corespunzător.