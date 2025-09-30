Un tânăr declarat mort a apărut la propria înmormântare. Explicaţia halucinantă a autorităţilor

Argentinianul a apărut la înmormântarea sa și i-a informat pe toţi că este de fapt în viață și că trupul unui străin se află în sicriu. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Argentina, care era considerat mort de autorităţi şi de rudele sale, a apărut la propria înmormântare.

Povestea absurdă s-a petrecut din cauza grabei autorităților de a identifica victima unui accident rutier și a nepăsării rudelor, care astfel au dus la atribuirea de identitate incorectă. „Mulți s-au speriat, alții au țipat și au plâns. Adevărul este că am fost cu toții uluiți”, a spus un vecin.

Argentinianul şi-a șocat rudele și prietenii care se adunaseră să-i aducă un ultim omagiu, participând la înmormântarea sa și informând pe toată lumea că este de fapt în viață și că trupul unui străin se afla, de fapt, în sicriu, relatează Fanpage.

Incidentul absurd a avut loc în localitatea Villa Carmela, Argentina, săptămâna trecută, când, la primele ore ale zilei de joi, un tânăr a fost lovit mortal de un camion încărcat cu marfă în apropierea unui pod. Poliția a stabilit atunci că accidentul a fost un gest intenţionat, dar la cererea procurorului, a deschis un dosar pentru a încerca să identifice victima, care din păcate nu avea documente sau alte dovezi de identificare asupra sa.

Vestea despre un cadavru nerevendicat aflat la morgă se răspândise în zonă, iar a doua zi o femeie, însoțită de sora ei, s-a dus la autorități pentru a raporta că ar putea fi fiul ei, care dispăruse de câteva zile. Conform presei locale, fața era de nerecunoscut, iar femeia l-a recunoscut după îmbrăcăminte și unele caracteristici fizice.

După formalitățile necesare, trupul a fost predat familiei pentru a fi îngropat. Astfel, familia a pregătit înmormântarea, dar chiar în timp ce se afla lângă sicriu, a avut parte de o surpriză incredibilă. Tânărul, despre care se credea că este mort, a apărut în fața lor și i-a informat pe toți că este viu și nevătămat.

Familia nu a avut de ales decât să informeze poliția, care a ordonat returnarea corpului necunoscutului la morgă. Răspândirea veștii a determinat în cele din urmă o altă familie dintr-un oraș apropiat să se prezinte, crezând că ar putea fi vorba despre un bărbat în vârstă de 28 de ani dat dispărut sâmbătă. Corpul a fost apoi identificat a doua oară și, în cele din urmă, returnat familiei sale pentru o nouă înmormântare.