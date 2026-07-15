Un tânăr și-a dat demisia de la bancă și s-a dus să lucreze în mină, în Australia. Și este fericit: „Câștig 2.130 de euro pe săptămână”

Tait West locuiește deja de 2 ani în Australia și este foarte mulțumit cu jobul de la mină FOTO: TikTok/ Tait West

La vârsta de 23 de ani, Tait West a părăsit Italia pentru a se muta în Australia. A renunțat la jobul pe care abia îl obținuse la o bancă și a ales să lucreze în mine, la celălalt capăt al lumii, departe de familie și de prieteni. La trei ani distanță spune că este foarte mulțumit cu alegerea făcută, mai ales că a ajuns să câștige peste 2.000 de euro pe săptămână

Tait West a acordat un interviu pentru publicația Fanpage.it și și-a povestit experiența. „În fiecare lună lucrez două săptămâni consecutive și apoi am o săptămână liberă. Câștig 2.130 de euro net pe săptămână” - a rezumat el.

Tait West are acum 26 de ani, este din Vicenza, și a ales ca în 2024 să plece în Australia și să lucreze în industria minieră, mai întâi la curățenie, iar apoi ca asistent mecanic. „Exodul” generației Z din Italia este un fenomen tot mai răspândit, iar principalul motiv care îi determină pe tineri să plece este cel economic. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Tait, care a povestit pentru Fanpage.it și relatează zilnic pe Instagram și TikTok, unde are o comunitate de peste 100.000 de urmăritori: „Câștig aproximativ 2.130 de euro net pe săptămână. Lucrez 14 zile consecutiv și apoi am o săptămână liberă. Spre deosebire de Italia, aici nimeni nu este plătit cu mai puțin de 15–16 euro pe oră”.

Cum a luat decizia de a pleca de la bancă, din Italia

În Italia a lucrat la o bancă, însă salariul era foarte mic. Avea perspective de dezvoltare profesională, însă lucrurile se mișcau prea lent pentru ceea ce își dorea el.

„Lucram de aproximativ un an într-o bancă. Interacționam cu clienții și începusem un program de formare în domeniul administrării patrimoniului. Am decis să plec în principal pentru că nu eram mulțumit de salariul pe care îl primeam. Știam că în Italia aș fi avut perspective de dezvoltare profesională și financiară, dar eram conștient că acest lucru ar fi necesitat mult timp”, a povestit tânărul.

Inițial a vrut să plece în SUA, însă procedurile erau mult mai complicate.

„De fapt, am avut mereu „visul american”, însă era foarte dificil să merg în Statele Unite pentru a lucra, mai ales din cauza permiselor necesare. După ce am vorbit cu o rudă îndepărtată care locuia în Adelaide, am ales Australia ca destinație. Eu locuiesc în Perth, unde se află cea mai mare industrie minieră din țară, deși inițial nu venisem cu intenția de a lucra în mine”, a declarat Tait.

Spune că în Australia i-a fost mult mai ușor să obțină un loc de muncă.

„Primisem chiar trei oferte de muncă: un post part-time într-o bancă, unul în construcții și unul ca barman. Oportunitatea de a lucra în mine a apărut ulterior. M-am documentat, am căutat informații și am decis să urmez această cale. După două săptămâni am semnat primul meu contract de muncă”, spune el.

„Am început de la nivelul de bază, ocupându-mă de curățenie și de pregătirea cafelei, beneficiind de cazare și masă gratuite. Am fost transportat din Perth într-un sat aflat în mijlocul deșertului din regiunea Pilbara, în nordul statului Australia de Vest, acolo unde se află exploatările miniere. Astăzi, după trei ani, lucrez ca asistent mecanic și îl ajut pe mecanicul responsabil de întreținerea utilajelor care extrag aur și minereu de fier. În paralel, îmi dezvolt propria agenție online, prin care îi ajut pe italienii care doresc să se stabilească în Australia și să lucreze în acest domeniu”, explică Tait.

Programul pare, la prima vedere, unul complicat, dar lui îi convine de minune.

„Lucrez două săptămâni consecutive, după care am o săptămână liberă, timp în care pot alege să rămân în Perth sau să plec în vacanță. În ceea ce privește contractul, există două variante. Contractul „casual” este asemănător muncii ocazionale sau la cerere și oferă mai multă flexibilitate: îți poți alege disponibilitatea, de exemplu dacă dorești să lucrezi doar o săptămână sau mai multe. Cealaltă variantă este contractul cu normă întreagă, în care programul este stabilit chiar și cu șase luni înainte. Ziua de muncă durează în total 12 ore, dintre care o oră este pauză. Totuși, ritmul de lucru este diferit față de Italia și, de când sunt aici, nu am muncit efectiv niciodată 11 ore, ci în medie 6–7 ore productive pe zi”, explică el.

Este cazat în unul din satele construite în jurul minelor, care sunt, de fapt, mici orașe cu toate facilitățile: supermarketuri, săli de sport și terenuri de fotbal. Are propria cameră, cu baie privată și birou, comparabilă cu o cameră de hotel. Are spațiu personal și nu este vorba de un dormitor comun, așa cum și-ar imagina mulți.

Câți bani se câștigă în Australia

„La nivelul de bază, ca lucrător la curățenie și prepararea cafelei, salariul este de aproximativ 1.500–1.600 de euro net pe săptămână. Astfel, dacă lucrezi trei săptămâni din patru într-o lună, venitul lunar ajunge la aproximativ 4.500–4.800 de euro. Costul vieții în Australia este cu aproximativ 10% mai mare decât în Italia, însă salariile sunt aproape duble. Acum, în funcția de asistent mecanic, câștig aproximativ 2.130 de euro net pe săptămână”, spun el.

Pentru că are experiență în domeniul bancar, a învățat să facă investiții cu bani puși deoparte. De asemenea, se bucură cât de des posibil de vacanțe

„Am investit în indicele bursier S&P 500, care include cele mai mari 500 de companii din Statele Unite, precum și în propria mea agenție. De asemenea, am călătorit destul de mult, de exemplu în Bali, aflat la doar trei ore de zbor din Australia”, povestește el.

Diferența dintre Italia și Australia

„În Australia, la niciun loc de muncă nu ești plătit cu mai puțin de 26–27 de dolari australieni pe oră (aproximativ 15–16 euro), în timp ce în Italia mentalitatea este diferită: mulți angajați sunt exploatați, iar salariile sunt mult mai mici. Există ideea că trebuie să muncești „din onoare”, iar de multe ori oamenii lucrează peste programul prevăzut în contract”, explică el.

Spune că familia lui nu l-a susținut la început cu alegerea făcută.

„La început, familia mea s-a opus plecării în Australia. Îmi spuneau: „Ești un băiat inteligent, de ce să pleci la celălalt capăt al lumii? Rămâi aici”. Primele luni nu au fost ușoare, totul era nou și existau multe necunoscute. Cu timpul însă, și-au schimbat părerea, iar acum sunt fericiți pentru mine, chiar dacă distanța rămâne dificilă”, povestește Tait.

Tânărul spune că la început a fost tentat să se întoarcă acasă, în Italia, însă acum își vede viitorul în Australia.

„Deocamdată îmi văd viitorul în Australia, pentru că investesc foarte mult în proiectul meu. Cred că acesta poate face diferența pentru tinerii care se simt blocați în Italia și nu reușesc să câștige cât și-ar dori sau să-și construiască planuri de viitor”.