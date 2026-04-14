Un trader de 31 de ani a câștigat 250 de milioane de dolari din țiței rusesc. Acum a pus ochii pe Guyana, noua mină de aur a petrolului

Un trader german care a obținut un profit de 250 de milioane de dolari din tranzacționarea țițeiului rusesc după invazia Moscovei în Ucraina, își extinde acum afacerile în Guyana pentru a profita de boomul petrolier de miliarde de dolari din această țară, scrie Financial Times.

Christopher Eppinger a declarat că va investi până la 60 de milioane de dolari în următorii trei ani în statul sud-american, unde compania sa, Petrichor Energy, cumpără o carieră de piatră, deschide un birou de trading și intenționează să liciteze pentru contracte guvernamentale de transport al țițeiului și altor combustibili.

„Mi se face pielea de găină”, a spus tânărul de 31 de ani într-un interviu telefonic acordat Financial Times din Georgetown, capitala Guyanei. „Este exact ceea ce am așteptat toată viața. Intru pe o piață nouă, unde totul este posibil.”

Guyana, fostă colonie britanică aflată în nord-estul Americii de Sud și cu o populație de aproximativ 800.000 de locuitori, trece prin transformări rapide după ce ExxonMobil a descoperit aici, în 2015, aproximativ 11 miliarde de barili de petrol, una dintre cele mai mari descoperiri din ultimele decenii.

Producția de țiței a urcat între timp la peste 900.000 de barili pe zi, iar firma de consultanță Wood Mackenzie estimează că partea care va reveni guvernului din profiturile petroliere va ajunge la 41 de miliarde de dolari în următorii cinci ani. Între 2019 și 2024, produsul intern brut al Guyanei a crescut e cinci ori.

Acest boom petrolier creează oportunități pentru oameni de afaceri internaționali precum Eppinger, care a atras atenția la nivel global anul trecut, după ce Financial Times a publicat o investigație despre averea făcută de acesta din tranzacții cu petrol rusesc vândut la prețuri plafonate în contextul invaziei din Ucraina.

Traderul a spus că a analizat și investiții în Orientul Mijlociu, inclusiv în comerțul cu păcură provenită de la rafinării mici din Irak și cu benzină din Emiratele Arabe Unite, însă decizia de a nu merge mai departe s-a dovedit inspirată, având în vedere conflictul izbucnit ulterior în regiune. „Cred că o forță superioară, sau ceva de genul acesta, m-a protejat”, a spus Eppinger.

El a adăugat că nu mai este interesat acum de tranzacții cu țiței rusesc, în ciuda presiunilor asupra pieței petrolului generate de închiderea Strâmtorii Hormuz de către Iran.

„Trebuie să părăsești cazinoul atunci când câștigi”, a afirmat el. „Am fost foarte mulțumit de banii pe care i-am făcut și nu am vrut ca lucrurile să devină și mai nebune.”

În ianuarie, Eppinger s-a mutat din Dubai în Monaco și New York.

Ideea de a investi în Guyana i-a venit la un prânz cu traderi de petrol din Houston, care discutau despre tranzacția de 53 de miliarde de dolari prin care Chevron cumpără Hess, companie americană care colaborează cu Exxon în Guyana.

„Am fost foarte surprins, pentru că am descoperit o țară care are resurse duble față de Norvegia, iar marile grupuri occidentale de trading nu erau încă foarte active pe această piață. Totul părea foarte, foarte nou. Așa că am decis să-mi fac bagajele și să vin aici”, a spus el.

Entuziasmul acestui tânăr om de afaceri reflectă sentimentul că Guyana e o oportunitate, iar capitala, odinioară liniștită, s-a transformat într-un vast șantier. Hoteluri și clădiri de birouri noi sunt ridicate, iar străzile sunt aglomerate de basculante și buldozere. „Aici, deocamdată, lipsește aproape totul, dar în același timp totul se construiește, iar posibilitatea de a participa la această transformare este extrem de interesantă”, a spus Eppinger. „Este incredibil că nimeni nu se uită cu adevărat la asta. Vom începe cu afacerea din domeniul exploatării carierelor, care reprezintă o bază solidă într-o țară în care toată lumea construiește case și drumuri, iar aproape totul lipsește, deși dezvoltarea este în plină desfășurare.”, a adăugat el.

Principalul partid politic din Guyana, Partidul Popular Progresist, a fost reales la alegerile generale de anul trecut. Președintele Irfaan Ali a promis că va continua finanțarea proiectelor publice, în timp ce o mare parte din veniturile obținute din vânzarea petrolului sunt depuse într-un nou fond suveran de investiții. La un eveniment organizat în februarie împreună cu directori ai Exxon, Ali a spus că vrea „să arate lumii un model de dezvoltare în petrol și gaze care este strategic din toate punctele de vedere. Aici se aplică statul de drept, iar aici investițiile sunt sigure, solide și protejate, și așa va rămâne mereu”.

Cu resurse financiare în creștere, guvernul favorabil mediului de afaceri a supravegheat o explozie a investițiilor în infrastructură, piesa centrală fiind un pod construit de chinezi, în valoare de 260 de milioane de dolari, peste râul Demerara, care leagă capitala de un nou hub industrial aflat pe malul vestic al râului. Eppinger a spus că a discutat deja cu lideri importanți din guvern, iar aceștia au spus că susțin planurile companiei Petrichor.