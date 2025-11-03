Un tren care circula de la Glasgow spre Londra a deraiat

<1 minut de citit Publicat la 12:03 03 Noi 2025 Modificat la 12:03 03 Noi 2025

Un tren care circula de la Glasgow spre Londra a deraiat luni în nordul Angliei. FOTO: Profimedia Images

Un tren care circula de la Glasgow spre Londra a deraiat luni în Cumbria, dar nu s-au raportat răniţi, a declarat ministrul britanic al transporturilor, Heidi Alexander.

"Un incident major a fost evitat", a declarat ea pentru LBC Radio. "Nu au fost raportaţi răniţi. Vom face eforturi prompte pentru a ne asigura că oamenii pot coborî din tren în siguranţă", a adăugat ea.



Serviciul de ambulanţă din nord-vest a desfăşurat resurse la faţa locului şi îşi conjugă eforturile cu alte servicii de urgenţă, scrie Agerpres, care citează Reuters.



Avanti West Coast, care operează serviciile pe distanţă lungă între Londra şi Scoţia, a recomandat pasagerilor să evite călătoriile spre Preston.

Operatorul trenului susţine că se aşteaptă ca perturbările să dureze mai multe zile,