Un vănător milionar, colecționar de trofee mari, a fost călcat în picioare de elefanți până a fost ucis. Urmărea o antilopă, în Africa

3 minute de citit Publicat la 16:25 24 Apr 2026 Modificat la 16:39 24 Apr 2026

Ernie Dosio avea 75 de ani FOTO: wagonhoundoutfitters.com

Un vânător american milionar, pasionat de trofee mari și rare, a fost atacat prin surprindere și ucis de cinci elefanți, în timp ce vâna o mică antilopă de pădure.

Ernie Dosio, care deține o vastă colecție de trofee exotice expuse în camerele speciale din casa lui, a fost călcat în picioare de elefanți până a fost ucis, în timpul unei partide de vânătoare în zona Lope din Gabon, potrivit Daily Beast.

Bărbatul în vârstă de 75 de ani era ghidat de un vânător profesionist într-o pădure densă, într-o expediție care l-a costat 35.000 de euro, pentru a urmări o antilopă duiker cu spate galben.

Dosio, proprietar de podgorii, a vânat de-a lungul vieții elefanți, leoparzi, rinoceri, bivoli și lei în întreaga Africă, iar acasă, în SUA, a vânat aproape toate speciile de cerbi sălbatici.

Dar norocul l-a părăsit vinerea trecută, când vânătoarea lui l-a condus lângă o turmă de cinci elefanți adulți cu un pui.

Fiind luați prin surprindere, se pare că elefanții s-au speriat și l-a atacat pe Dosio și pe vânătorul profesionist care îl însoțea.

Elefanții erau atât de bine ascunși în vegetația deasă încât au apărut „ca de nicăieri”, iar profesionistul, înarmat cu o pușcă de mare calibru, a fost aruncat într-o parte.

Acesta a fost grav rănit și și-a pierdut arma în desișul pădurii, în timp ce elefanții l-au atacat pe milionarul îngrozit, care avea doar o pușcă de vânătoare și a fost apoi călcat brutal în picioare.

Un fost vânător din Cape Town, care îl cunoștea pe Dosio, a declarat: „Ernie vâna de când putea ține o pușcă în mână și avea numeroase trofee din Africa și SUA. Deși mulți nu sunt de acord cu vânătoarea de vânat mare, toate partidele lui Ernie erau strict autorizate și legale și erau înregistrate ca acțiuni de conservare prin reducerea numărului de animale. Ernie rezervase o vânătoare pentru bivoli de pădure pitici și duikeri, în special duikerul cu spate galben, iar conform legilor stricte nu avea voie să își aducă propriile arme. Compania de vânătoare urma să îi furnizeze o pușcă și cartușe pentru vânătoarea de duiker. În timp ce se aflau în pădure, Ernie și PH-ul (vânătorul profesionist) au surprins cinci elefanți de pădure cu pui și, simțindu-se amenințați, elefanții au atacat imediat.

Vânătorul profesionist a fost atacat primul și rănit grav, pierzându-și pușca, lăsându-l pe Ernie doar cu pușca sa de vânătoare. Prefer să nu intru în detalii, dar presupunem că totul s-a întâmplat rapid. Ernie era un vânător foarte cunoscut și apreciat atât în SUA, cât și în Africa și un conservator pasionat, implicat în numeroase acțiuni caritabile - era un om cu adevărat bun. Ceea ce s-a întâmplat a fost resimțit profund de mulți de ambele părți ale Atlanticului”, a spus acesta.

Trupul lui Dosio este repatriat de Ambasada SUA din Gabon în Lodi, California.

Gabon este cunoscut drept ultimul Eden al Africii, cu 88% din teritoriul său de 140.000 de kilometri pătrați acoperit de păduri și găzduiește 60% din elefanții de pădure rămași în lume.

Există aproximativ 50.000 de exemplare ascunse adânc în pădurile dense ale țării, cândva faimoasă pentru populațiile de pigmei și care este acum una dintre cele mai bogate din Africa ca venit pe cap de locuitor.

Dosio vâna rarul duiker cu spate galben, o antilopă timidă de pădure, descoperită pentru prima dată de un botanist englez în 1815.

El avea, de asemenea, o licență care îi permitea să vâneze bivoli de pădure pitici în Gabon.

Compania de safari Collect Africa a confirmat, într-un scurt comunicat, că un client a fost ucis pe 17 aprilie, precizând că acesta și vânătorul profesionist au întâlnit elefanții în timpul unei vânători în centrul Gabonului.

A mai precizat că vânătorul profesionist a fost rănit după ce cei doi au întâlnit cinci elefanți în timp ce vânau duikerul cu spate galben și că, din păcate, clientul lor a fost ucis.

De asemenea, a precizat că situația este gestionată de Ambasada SUA și familia acestuia din California.

Dosio locuia împreună cu partenera lui, Betty, într-o casă cu patru dormitoare la periferia orașului Lodi, lângă Sacramento, în inima regiunii viticole din California.

Tată a doi copii, era proprietarul companiei Pacific AgriLands Inc, care deține o podgorie de 12.000 de acri în Modesto și este specializată în managementul fermelor viticole locale.

Fiul său Jeff este președintele companiei profitabile, care furnizează și echipamente personalizate pentru recoltarea viței-de-vie în întreaga regiune ce produce 40% din vinurile Californiei.

Celălalt fiu, Blake, este de asemenea fermier și lucrează în afacerea de familie.

Ernie era un membru de bază al Sacramento Safari Club și membru pe viață al grupului de vânătoare California Wildfowl, precum și membru în consiliul Lodi Winegrape Commission.

De asemenea, deținea o funcție în cadrul Californian Central District Elks, o organizație caritabilă formată din 1900 de loje și 750.000 de membri în SUA.