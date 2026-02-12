Un veteran al armatei americane a fost deportat de ICE în Jamaica, după 50 de ani în SUA, deși are un apel pe rolul instanței

Godfrey Wade a trăit în SUA peste 50 de ani și a servit în armata americană, înainte să fie deportat de ICE. Sursa foto: Profimedia Images

Familia unui veteran al Armatei statului Georgia luptă acum să-l aducă înapoi în Statele Unite, după ce acesta a fost deportat în Jamaica, deși avea o cale de atac pe rolul instanței, transmite CBS News.

Godfrey Wade a trăit în SUA timp de peste 50 de ani înainte de a fi preluat de către U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). A rămas în custodie aproape cinci luni înainte de deportare.

Familia și avocații săi încearcă să redeschidă cazul lui Wade, sperând că acesta poate fi ascultat complet.

O oprire în trafic declanșează o ordine de deportare

Wade a venit legal în SUA în 1975, pe când era adolescent. S-a înrolat în armată și a servit în străinătate.

„Aceasta a fost baza lui, se mândrea cu asta și ne-a făcut să credem în Armata SUA”, a declarat fiica sa, Emmanuela Wade.

După ce a fost onorabil descărcat din armată, Wade a lucrat ca bucătar, antrenor de tenis și designer de modă.

Familia sa spune că viața lui Wade s-a schimbat în septembrie 2025, când a fost oprit pentru că nu a folosit semnalizarea în Conyers și arestat pentru conducere fără permis. În urma acelei arestări, ICE l-a reținut din cauza unui ordin de expulzare din 2014, emis pe baza unui cec refuzat în 2007 și a unei acuzații de agresiune simplă din 2006.

Avocatul lui Wade a spus că acuzația de agresiune nu a implicat violență fizică și că clientul său a plătit cecul și amenzile aferente.

ICE a invocat o ordine de expulzare de acum mai bine de un deceniu, după ce oficialii au spus că Wade nu s-a prezentat la o audiere în 2014.

Documentele instanței arată că notificările pentru audiere trimise la o adresă utilizată de ICE au fost returnate ca nelivrabile. Avocatul lui Wade spune că bărbatul din Covington nu a știut de ordinul de expulzare până la arestarea sa.

Familia și legislatorii cer revenirea veteranului

Cei dragi au numit detenția lui Wade „un montagne russe emoțional” care l-a ținut departe de viața celor șase copii și trei nepoți ai săi.

„Am construit împreună o viață uimitoare, iar să fim separați de asta este extrem de dificil, mai ales pentru că el nu a avut ocazia să-și facă vocea auzită”, a declarat logodnica lui Wade, April Watkins, pentru CBS News Atlanta.

Reprezentantul SUA din Georgia, David Scott, a spus că biroul său a cerut oficial săptămâna trecută Departamentului pentru Securitate Internă (DHS) să oprească deportarea lui Wade până la audierea cazului în instanță.

„Cu toate acestea, DHS l-a deportat pe domnul Wade în Jamaica și nu a notificat biroul meu decât patru zile mai târziu”, a spus Scott într-o declarație. „Domnul Wade a servit această țară onorabil și avea dreptul la un proces echitabil.

„Avem încredere în sistemul de justiție al țării mele iubite, SUA”

Deportarea sa este o continuare a tacticilor punitive și crude în materie de imigrație ale administrației Trump, și voi continua să solicit responsabilitate DHS.”

Vorbind pentru CNN din Jamaica în weekend, Wade a spus că vrea șansa de a fi ascultat.

„Avem încredere în sistemul de justiție al țării mele iubite, Statele Unite ale Americii, pe care am iubit-o atât de mult și am servit-o”, a spus el.

Avocatul lui Wade spune că o suspendare de urgență a deportării a fost refuzată, dar apelul este în continuare în curs. CBS News Atlanta a contactat ICE pentru comentarii privind deportarea lui Wade și va actualiza acest articol dacă vor răspunde.