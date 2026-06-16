Unicef avertizează: Jumătate dintre copiii lumii sunt expuși simultan la cel puțin trei pericole climatice

Jumătate dintre copiii lumii sunt expuși simultan la cel puțin trei pericole climatice. Foto: Getty Images

Aproape jumătate dintre copiii din lume sunt expuși la cel puțin trei tipuri de pericole climatice care le amenință sănătatea, educația și chiar supraviețuirea, arată un raport Unicef, preluat de The Guardian.

La nivel global, copiii se confruntă tot mai des cu valuri de căldură, furtuni, inundații și secete, pe măsură ce criza climatică se agravează. Potrivit organizației, peste un miliard de copii sunt expuși simultan la cel puțin trei dintre aceste riscuri.

Unicef a publicat și imagini din Papua Noua Guinee, unde copiii sunt nevoiți să înoate printr-un râu cu crocodili pentru a ajunge la școală, după ce un pod important a fost distrus de ploi torențiale și nu a mai fost reconstruit.

Lorna, o fată de 15 ani din districtul Rigo, traversează în mod regulat râul Kemp Welch pentru a ajunge la cursuri. Comunitatea are doar câteva bărci mici, iar acestea sunt folosite în primul rând de copiii mai mici, potrivit echipelor Unicef care au vizitat zona.

Foto: Unicef

„În perioada menstruației, bătrânii nu ne lasă să traversăm râul ca să mergem la școală, pentru că spun că atrage crocodilii. Visul meu este să devin profesoară sau pilot. Ne dorim un pod nou, ca să putem merge în siguranță la școală în fiecare zi”, a spus ea.

Potrivit Unicef, podul distrus în 2012 nu a fost refăcut până acum, iar comunitatea nu a reușit să strângă fondurile necesare. Între timp, schimbările climatice au agravat și mai mult situația.

Directorul școlii, Charlie Vali David, spune că lipsa podului afectează puternic viața comunității.

„În sezonul musonic, curenții puternici, copacii doborâți și resturile blochează râul, provocând răni și chiar decese. Mulți copii se îmbolnăvesc din cauza apei reci și murdare. Asta creează un decalaj în educație, mai ales pentru fete”, a explicat el.

Raportul „Children’s Climate Risk” arată că temperaturile tot mai ridicate și fenomenele meteo extreme pun presiune pe infrastructură, inclusiv pe drumuri și poduri, cu efecte directe asupra comunităților locale.

Aproape toți copiii din lume sunt expuși cel puțin unui risc climatic

Studiul arată că aproape toți copiii din lume sunt expuși cel puțin unui risc climatic, iar aproximativ 123.000 de copii se confruntă cu peste șase tipuri de pericole de-a lungul vieții.

„Viețile copiilor sunt în continuare afectate de valuri de căldură, incendii, secete și inundații”, a declarat directoarea executivă Unicef, Catherine Russell. „Aproape jumătate dintre copiii lumii trăiesc deja cu cel puțin trei amenințări climatice suprapuse, care le influențează viața de zi cu zi”.

Unicef a analizat expunerea copiilor la opt tipuri de riscuri climatice: inundații costiere, secetă, căldură extremă, incendii, valuri de caniculă, inundații fluviale, furtuni de nisip și praf și furtuni tropicale.

Cele mai afectate regiuni sunt în Sahel, unde peste 4 milioane de copii se confruntă simultan cu valuri de căldură, temperaturi extreme și furtuni de nisip și praf. De asemenea, în țări din Asia precum Bangladesh, Myanmar și Pakistan, copiii sunt expuși la mai multe riscuri climatice decât în alte părți ale lumii.

Nici statele bogate nu sunt ferite. În Italia, de exemplu, peste 6 milioane de copii sunt expuși la valuri de căldură prelungite și secetă.

Unicef cere guvernelor și companiilor să reducă emisiile și să investească în adaptarea la schimbările climatice, cu accent pe infrastructura și serviciile de care depind copiii.

„Această analiză îi poate ajuta pe decidenți să planifice mai bine și să investească mai eficient în servicii reziliente. Când întărim sistemele de sănătate și educație și adaptăm infrastructura la nevoile copiilor, îi protejăm de riscurile climatice de azi și le asigurăm viitorul”, a mai spus Catherine Russell.