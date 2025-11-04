Unul dintre cei mai notorii criminali în masă din SUA a murit după gratii, la 83 de ani. A ucis 13 oameni; 5 erau copiii lui

3 minute de citit Publicat la 15:16 04 Noi 2025 Modificat la 15:21 04 Noi 2025

George Banks, unul dintre cei mai cunoscuți ucigași în masă din SUA, care a omorât 13 persoane, dintre care cinci erau propriii lui copii, a murit la 83 de ani FOTO: Profimedia Images

George Banks, unul dintre cei mai cunoscuți ucigași în masă din SUA, care a omorât 13 persoane, dintre care cinci erau propriii lui copii, într-un atac armat care a avut loc în 1982, în Pennsylvania, a murit în închisoarea din Collegeville, la 83 de ani.

Moartea sa în Instituția Corecțională de Stat Phoenix, o închisoare de stat, a fost confirmată de Departamentul Corecțional din Pennsylvania. Cauza decesului a fost cancer la rinichi, a declarat dr. Janine Darby, medicul legist din Montgomery, relatează The New York Times.

La primele ore ale dimineții de 25 septembrie 1982, George Banks, fost gardian de închisoare și veteran al Armatei SUA, a împușcat și ucis trei femei și cinci copii, dintre care patru erau ai săi, la domiciliul său din Wilkes-Barre. Apoi a tras asupra trecătorilor în timp ce pleca, ucigând unul și rănind altul.

Îmbrăcat în uniformă militară, Banks a furat o mașină și a mers la Heather Highlands, un parc de rulote din Jenkins Township, unde i-a ucis pe unul dintre fiii săi și pe mama băiatului, precum și pe două din rudele lor, între care un băiat de 7 ani.

George Banks s-a predat polițiștilor după câteva ore. Era înarmat cu o pușcă AR-15.

În urma raidului său, Banks și-a cinci dintre propriii săi copii, cu vârste între 1 și 6 ani, potrivit Associated Press. Alți doi copii și un adolescent se numără printre victime, dar și patru femei cu care el avusese relații, rudele lor și un trecător.

„E ca un film de groază”, a spus Robert Gillespie, procurorul districtual al comitatului Luzerne la acea vreme, după ce a vizitat una dintre scenele crimei, potrivit unui reportaj despre atac care a apărut pe prima pagină a The New York Times.

Banks ispășise anterior o pedeapsă pentru jaf armat, o condamnare care a fost ulterior comutată. Lucra ca gardian de închisoare în Harrisburg și a fost trimis în concediu cu puțin timp înainte de atac și sfătuit să consulte un psihiatru, a declarat mama sa, Mary Yelland, pentru The Times în 1982.

Potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, avocații lui Banks au argumentat în timpul procesului că era bolnav mintal și bântuit de deliruri despre războaie rasiale și abuzuri rasiale împotriva copiilor săi. Banks, al cărui tată era negru și a cărui mamă era albă, a mărturisit la proces că împușcăturile au fost „culminarea a 40 de ani de ură rasistă”, a raportat The Times în 1987.

Doi frați vitregi de 10 ani care au depus mărturie în timpul procesului lui Banks au descris cum s-au ascuns după ce Banks a intrat prin efracție în rulota lor din Jenkins Township. Au privit din ascunzătoare cum Banks a ucis patru persoane: mama lor, sora lor, un băiat de 5 ani care era rezultatul relației dintre mama lor cu Banks și nepotul de 7 ani al mamei lor.

Banks a fost găsit vinovat pentru 12 capete de acuzare de omor de gradul întâi și unul de omor de gradul al treilea și a fost condamnat la moarte.

George Emil Banks s-a născut pe 22 iunie 1942. A comis prima sa faptă violentă după ce a fost eliberat din Armată, împușcând un patron de bar neînarmat în timpul unui jaf din 1961. A fost condamnat la șase până la 15 ani de închisoare și a primit o suplimentare a pedepsei după ce a evadat pentru scurt timp în 1964.

George Banks a fost eliberat condiționat în 1969, iar guvernatorul Milton Shapp, un democrat, i-a comutat pedeapsa în 1974.

În anii de după condamnare, Banks a amenințat că se va sinucide, a intrat în greva foamei și a refuzat tratamentul medical și psihiatric, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

Pedeapsa cu moartea a lui Banks a fost anulată în apel în 2001 și reinstaurată de Curtea Supremă a SUA în 2004,. Mai târziu în acel an, Curtea Supremă din Pennsylvania a amânat execuția lui Banks și a ordonat o audiere privind sănătatea lui mintală.

În 2006, un judecător a decis că Banks era inapt pentru pedeapsa cu moartea, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea.

Un proces de apel care a durat mai mulți ani s-a încheiat în 2011, iar Curtea Supremă din Pennsylvania a decis în unanimitate că George Banks nu va fi executat.