Va demola Parisul Turnul Eiffel în 2026? Adevărul din spatele unei teorii care s-a rostogolit în spațiul public și a ajuns virală

Un val de știri false că Turnul Eiffel ar urma să fie demolat în 2026 a invadat rețelele sociale. Adevărul din spatele unui fakenews. FOTO: Getty Images

Un val de știri false că Turnul Eiffel ar urma să fie demolat în 2026 a invadat rețelele sociale. Fakenews-ul, alimentat de închiderea temporară a monumentului din cauza protestelor din Paris și de un articol satiric, s-a viralizat rapid, deși autoritățile nu au confirmat niciodată o astfel de intenție, scrie Euronews.

Monumentul de 330 de metri atrage milioane de vizitatori anual. În 2023, a generat venituri de 117,87 milioane de euro. Turnul Eiffel este unul dintre puținele monumente franceze care nu primește subvenții de la stat și are peste 300 de angajați. Așadar, de unde a apărut ideea că ar urma să dispară?

Zvonurile privind demolarea Turnului Eiffel în 2026 s-au răspândit pe rețelele sociale, după închiderea temporară a monumentului. S-a întâmplat în contxtul în care, în 2 octombrie, locuitori din peste 200 de orașe din Franța au ieșit în stradă pentru a protesta față de tăierile bugetare și pentru majorarea taxelor aplicate celor bogați.

La Paris, mii de persoane au participat la manifestațiile naționale, iar din motive de siguranță, Turnul Eiffel a suspendat accesul vizitatorilor pentru o zi. „Din cauza unei greve, Turnul Eiffel este închis”, anunța un mesaj afișat la intrare. „Ne cerem scuze.”

Cu câteva săptămâni înainte de protest, o publicație satirică a lansat un articol în care glumea că Turnul Eiffel va fi demolat și transformat într-un „tobogan uriaș” sau într-o sală de concerte. Însă, din cauza lipsei de context și a propagării pe rețelele sociale, această satiră a fost combinată cu știrea reală despre închidere, dând naștere unei confuzii majore.

Pe platforma X (fosta Twitter), conturi cu sute de mii de urmăritori au răspândit postări alarmiste anunțând „sfârșitul unei ere”.

„Potrivit unor surse, celebrul Turn Eiffel, simbol al Franței de peste 135 de ani, ar urma să fie demolat în 2026, după expirarea contractului de operare”, susținea un mesaj fals. „Principalele motive sunt structura învechită, costurile de întreținere și reclamațiile publicului”.

Unii utilizatori au crezut imediat dezinformarea: „Stai puțin, Paris! Nu demolați locul în care visam să fiu cerută în căsătorie”, a scris cineva. Un alt mesaj spunea: „Nu… asta nu ar trebui să se întâmple.”

Alți utilizatori au reacționat rapid, demontând știrea și explicând că postările sunt „fake”.

Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), compania care administrează monumentul, nu a comentat public zvonurile. Între timp, turiștii își pot cumpăra în continuare bilete pentru accesul cu liftul pe site-ul oficial.

Cum afectează știrile false industria turismului

Deși mulți internauți se arată sceptici față de poveștile exagerate, știrile false pot provoca haos în destinațiile dependente de turism.

La începutul acestui an, Italia a anunțat măsuri împotriva recenziilor false la hoteluri și restaurante, după ce numeroși proprietari s-au plâns că reputația le-a fost afectată în mod nedrept.

Conținutul fals afectează între 6% și 30% din veniturile din sectorul ospitalității și turismului, potrivit Ministerului italian al Întreprinderilor.

În consecință, au fost adoptate noi reguli care obligă turiștii să dovedească faptul că au vizitat locul înainte de a posta o recenzie.

„Astăzi este un pas important pentru protejarea afacerilor noastre”, a declarat ministrul turismului, Daniela Santanché. „Recenziile care, datorită acestei legi, vor fi în sfârșit reale, sunt esențiale pentru succesul companiilor și pentru încrederea consumatorilor.”

