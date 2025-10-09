Vă plângeți de traficul din București? Priviți cum se circulă pe o autostradă din China

Imagini din Wuzhuang - cea mai mare stație de taxare din țară, au devenit virale pe rețelele sociale. Foto: X

Milioane de oameni blocați în ambuteiaje uriașe, timp de o zi întreagă. Imagini impresionante din China, unde oamenii încercau să se întoarcă acasă după „Săptămâna de Aur”, o vacanță de o opt zile. Traficul a ajuns la un impas complet - milioane de mașini au rămas blocate pe drumuri.

Sărbătoarea anuală, care s-a încheiat miercuri, reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru călătorii. Imagini din Wuzhuang - cea mai mare stație de taxare din țară, au devenit virale pe rețelele sociale.

“Great” holidays in China! Millions of people stuck in a massive traffic jam for an entire day??



Travelers were trying to return home after the country’s week-long Golden Week holidays.



Traffic came to a complete standstill — millions of cars were trapped on the roads with no… https://t.co/T1RstBupcE pic.twitter.com/zMxG3MOupJ — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2025

China saw a massive traffic surge as the eight-day National Day holiday wraps up. Social media footage show thousands of vehicles lined up at Wuzhuang - the country’s largest toll station - as travelers head home from their holiday journeys.#ChinaTravel #NationalDayHoliday… pic.twitter.com/nJpKsNXiwj — CGTN Europe (@CGTNEurope) October 8, 2025

Sute de milioane de chinezi au călătorit prin țară în timpul sărbătorii naționale de opt zile, care combină atât Ziua Națională a Chinei, pe 1 octombrie, cât și Festivalul de la Mijlocul Toamnei, de luni.

Conform ultimelor cifre ale ministerului, duminică au fost efectuate peste 291 de milioane de călătorii interne - o ușoară scădere față de primele patru zile ale sărbătorii, care au înregistrat peste 300 de milioane de călătorii.