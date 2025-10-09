Antena 3 CNN Externe Mapamond Vă plângeți de traficul din București? Priviți cum se circulă pe o autostradă din China

Vă plângeți de traficul din București? Priviți cum se circulă pe o autostradă din China

R.K.
1 minut de citit Publicat la 15:43 09 Oct 2025 Modificat la 15:43 09 Oct 2025
ambuteiaj china
Imagini din Wuzhuang - cea mai mare stație de taxare din țară, au devenit virale pe rețelele sociale. Foto: X

Milioane de oameni blocați în ambuteiaje uriașe, timp de o zi întreagă. Imagini impresionante din China, unde oamenii încercau să se întoarcă acasă după „Săptămâna de Aur”, o vacanță de o opt zile. Traficul a ajuns la un impas complet - milioane de mașini au rămas blocate pe drumuri.

Sărbătoarea anuală, care s-a încheiat miercuri, reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului pentru călătorii. Imagini din Wuzhuang - cea mai mare stație de taxare din țară, au devenit virale pe rețelele sociale.

Sute de milioane de chinezi au călătorit prin țară în timpul sărbătorii naționale de opt zile, care combină atât Ziua Națională a Chinei, pe 1 octombrie, cât și Festivalul de la Mijlocul Toamnei, de luni.

Conform ultimelor cifre ale ministerului, duminică au fost efectuate peste 291 de milioane de călătorii interne - o ușoară scădere față de primele patru zile ale sărbătorii, care au înregistrat peste 300 de milioane de călătorii.

×
Etichete: China aglomeratie ambuteiaj trafic masini

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Citește mai multe din Mapamond
» Citește mai multe din Mapamond
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close