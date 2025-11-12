Vedetele online din China învață tinerii cum să mănânce cu 1 dolar pe zi și cum săpunul poate fi și șampon. De ce nu vor să cheltuiască

6 minute de citit Publicat la 14:03 12 Noi 2025 Modificat la 14:03 12 Noi 2025

Mulți tineri chinezi au adoptat frugalitatea, iar rețelele de socializare s-au umplut de sfaturi despre cum poți supraviețui cu sume mici de bani. FOTO: Getty Images

China se confruntă cu o serie de provocări economice, iar guvernul său își dorește ca noua generație de consumatori să înceapă să cheltuiască mai mult, pentru binele tuturor. Totuși, autoritățile nu prea reușesc să-i convingă să facă acest lucru.

Oficialii spun că nivelul scăzut al consumului intern frânează creșterea economică, dar tinerii care au finalizat recent școala au mai multe motive decât oricine să fie precauți, potrivit unei analize BBC.

Șomajul în rândul tinerilor se menține de ceva timp la puțin sub 20%, cei care au locuri de muncă se tem că le-ar putea pierde, iar criza imobiliară continuă face ca ideea de a-ți cumpăra o locuință să pară de neatins, mai ales în marile orașe.

Cum îi învață influencerii pe fanii lor să adopte frugalitatea

Această incertitudine îi determină pe mulți tineri chinezi să adopte frugalitatea, iar rețelele de socializare s-au umplut de sfaturi despre cum poți supraviețui cu sume mici de bani.

„Munca mea este dedicată unui stil de viață minimalist”, spune pentru BBC o influenceriță care face din asta o carieră cu normă întreagă.

Videoclipurile tinerei de 24 de ani, care folosește online numele Zhang Grain of Rice (Bob de orez), arată, de exemplu, cum folosește un simplu săpun obișnuit pentru toate nevoile sale de igienă personală, în locul produselor cosmetice scumpe.

De asemenea, ea poate fi văzută plimbându-se prin zone comerciale, prezentând diverse genți și articole vestimentare despre care spune că au un raport bun calitate-preț, pentru că rezistă mai mult.

Companiile o plătesc pentru a le prezenta produsele celor 97.000 de urmăritori ai săi pe platforma Xiaohongshu.

„Sper ca mai mulți oameni să înțeleagă capcanele consumului, ca să poată economisi. Asta le va reduce stresul și îi va ajuta să se relaxeze”, spune ea.

Alții se concentrează pe alimentația cu buget redus.

Un tânăr de 29 de ani, care se prezintă online drept Little Grass Floating in Beijing (Firicel de iarbă plutind în Beijing), postează videoclipuri în care își prepară mâncăruri simple. El spune că poate avea două mese cu puțin peste 1 dolar.

„Sunt doar un om obișnuit de la țară. Nu am o educație aleasă și nici relații influente, așa că trebuie să muncesc din greu pentru o viață mai bună”, le spune el urmăritorilor săi.

Lucrează pentru o firmă de vânzări online și susține că stilul său de viață extrem de modest i-a permis să economisească peste 180.000 de dolari în șase ani.

Unii l-au întrebat pe rețelele sociale dacă se așteaptă ca viitoarea sa soție și copiii să trăiască la fel și care este scopul final al acestui efort. Răspunsul lui: „Nu știu”.

Provocări majore din cauza consumului intern redus

China și-a câștigat reputația de economie de neoprit, capabilă să facă față turbulențelor pandemiei și războiului comercial al fostului președinte american Donald Trump.

Dar analiștii spun că țara se va confrunta cu provocări majore pe termen lung dacă nu reușește să stimuleze consumul intern.

În timp ce SUA se confruntă cu problema datoriilor uriașe pe cardurile de credit, în China situația este opusă: oamenii tind să economisească, nu să cheltuiască, iar această tendință se accentuează atunci când se anticipează vremuri dificile.

Guvernul chinez promite de ani de zile să crească consumul gospodăriilor, dar acesta reprezintă doar aproximativ 39% din PIB, comparativ cu aproximativ 60% în majoritatea țărilor dezvoltate.

O parte a problemei este faptul că tinerii de astăzi sunt mai pesimiști decât generațiile din anii 1990 și începutul anilor 2000.

„În prezent, pentru mine este mai important să fac bani. Trebuie, de fapt, să îmi extind sursele de venit și să-mi reduc cheltuielile”, spune o tânără din centrul Beijingului pentru BBC.

Ca mulți alții, ea adaugă că salariul i-a fost redus. „Mi-am schimbat locul de muncă, iar noul post nu este la fel de bine plătit. În plus, nu știu cât timp va mai rezista această slujbă. Un mediu economic prost ca acesta te face să te simți descurajat, pentru că nu câștigăm prea mult. Și nici găsirea unui loc de muncă nu e ușoară”.

Acest nivel de șomaj în rândul tinerilor, pe lângă nesiguranța generală, le oferă angajatorilor în dificultate mai multă putere de negociere, permițându-le să reducă salariile. Angajații sunt puși astfel în situația de a accepta o plată mai mică sau de a se arunca într-o piață a muncii extrem de competitivă.

Un tânăr, tot în jur de 20 de ani, spune că există locuri de muncă de nivel scăzut disponibile, dar este greu să găsești un post decent în domeniul tău de specializare.

„Unii dintre prietenii mei sunt șomeri, încă locuiesc cu părinții și caută un loc de muncă”, povestește el. „Au avut specializări diverse, de la servicii financiare până la vânzări de produse. Economia nu merge prea bine acum. Sper să se îmbunătățească, pentru ca toți să putem avea o viață mai bună”.

Recunoaște, însă, că nu este prea optimist în această direcție.

O mare îngrijorare pentru cei care au absolvit de curând școala în China este faptul că țara trece printr-o tranziție dificilă, de la o economie bazată pe producția de masă de bunuri ieftine la una axată pe tehnologie avansată. Iar multe dintre aceste noi industrii nu mai au nevoie de la fel de mulți lucrători.

Economistul George Magnus, asociat al China Centre de la Universitatea Oxford, urmărește acest fenomen.

El citează date de la două mari firme de recrutare din Beijing care arată că mulți absolvenți universitari, chiar și cei cu diplome de master, ajung să lucreze ca livratori.

„Asta reflectă nepotrivirea dintre calificările cu care oamenii ies din învățământul superior și cererea reală de pe piața muncii”, explică el.

„Desigur, situația nu este ajutată nici de eforturile țării de a deveni lider în robotică și inteligență artificială, deoarece, cel puțin pentru moment, aceste domenii nu generează prea multe locuri de muncă. Tehnologia nu este foarte intensivă în forță de muncă”.

Helena Lofgren, care studiază modelele de consum din China pentru Institutul Suedez de Afaceri Internaționale, crede că economia țării se bazează prea mult pe investiții în industrii „preferate” și pe vânzările către piețele externe, într-o perioadă de incertitudine geopolitică considerabilă.

„Oamenii economisesc mai mult decât consumă, iar economia are nevoie ca partea dedicată consumului să devină mai mare decât este acum în China”, spune ea. „Ai o economie foarte orientată spre export și investiții, iar ceea ce vedem acum este că aceste părți sunt prea mari pentru ca economia să rămână sănătoasă”.

Totul ține de dezechilibrul economic. Dacă, de exemplu, China ar pierde brusc o parte importantă din veniturile sale din exporturi, ar avea oare instrumentele necesare pentru a compensa această pierdere prin stimularea financiară a populației sale interne uriașe?

Unii observatori se întreabă cât de serios este, de fapt, Partidul Comunist în privința creșterii consumului intern.

În ultimele decenii, țara a prosperat pe baza unui model bazat pe investiții și exporturi, dar această abordare se confruntă acum cu o mare problemă: deflația. Mulți potențiali cumpărători așteaptă ca prețurile bunurilor să mai scadă.

Dacă un cuplu tânăr ar dori, de exemplu, să cumpere o canapea nouă, ar putea fi logic să aștepte o ofertă mai bună.

Cu cât mai mulți oameni amână achizițiile importante, cu atât companiile sunt mai tentate să reducă prețurile, ceea ce îi determină pe consumatori să mai aștepte, sperând la reduceri și mai mari.

Deși ideea de bunuri mai ieftine poate părea benefică, deflația poate duce companiile la faliment și poate frâna creșterea economică.

Aceasta ar putea fi contracarată prin stimularea optimismului în rândul tinerilor de 20–30 de ani. Construirea unei rețele mai bune de protecție socială sau creșterea salariului minim ar putea ajuta.

Au existat unele încercări în acest sens, precum oferirea de stimulente pentru înlocuirea mașinilor vechi, a electrocasnicelor și a altor bunuri, dar acestea nu au dus la o creștere semnificativă a consumului.

Influencerița Zhang spune că prudența în cheltuieli este adânc înrădăcinată în cultura țării sale. „Generația bunicului meu era foarte cumpătată, foarte economă. Este o parte a tradiției chineze. Pentru chinezi, a fi econom este ceva care le curge prin vene”, spune ea.