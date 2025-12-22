Venitul celor mai bogați 10% dintre oameni după taxe: Cum se compară europenii cu restul lumii

SUA ocupă primul loc la nivel global, cu un venit mediu anual după taxe de 94.857 PPS pentru cei mai bogați 10% dintre cetățeni. Foto: Hepta

Inegalitatea veniturilor rămâne o problemă majoră la nivel global, iar Europa nu face excepție. Diferența dintre cei mai bine plătiți și cei cu venituri mici continuă să fie una semnificativă, în ciuda politicilor publice menite să reducă acest decalaj. Potrivit celui mai recent sondaj Eurobarometru, 81% dintre europeni consideră că diferențele de venit sunt prea mari, iar 78% cred că guvernele ar trebui să intervină mai ferm pentru a le diminua, relatează Euronews.

Totuși, problema nu este una strict europeană. În multe regiuni ale lumii, inegalitatea veniturilor este chiar mai accentuată.

Cum sunt calculate veniturile

Datele provin de la LIS Cross-National Data Center, o bază de date care permite comparații internaționale privind nivelurile de venit. Indicatorul analizat este venitul mediu anual după taxe al celor mai bogați 10% din populație, exprimat în parități ale puterii de cumpărare (PPS), în dolari internaționali la prețurile din 2017.

Această metodologie ține cont de diferențele de cost al vieții dintre țări, astfel încât cifrele să reflecte mai corect nivelul real de trai. Deoarece cele mai recente date disponibile diferă de la o țară la alta, au fost incluse doar statele cu informații din 2016 sau ulterior. Prin urmare, comparația indică tendințe generale, nu evoluții exacte de la un an la altul.

Statele Unite conduc detașat

Statele Unite ocupă primul loc la nivel global, cu un venit mediu anual după taxe de 94.857 PPS pentru cei mai bogați 10% dintre cetățeni. Pe locul al doilea se află Luxemburg, care are și cel mai ridicat venit pentru această categorie în Europa, urmat de Elveția.

Germania și Australia completează top cinci. După primele trei poziții, scăderea veniturilor este treptată, fără diferențe bruște între țări.

Canada, Austria, Norvegia, Islanda și Danemarca se află, de asemenea, în top 10 la nivel mondial. Belgia, Marea Britanie, Lituania, Finlanda și Spania completează primele 20 de țări, toate cu venituri medii sub pragul de 45.000 PPS pentru cei mai bogați 10%.

Cum s-au schimbat clasamentele în timp

Analiza pe termen lung arată modificări importante în ultimii 20 de ani. Deși datele nu sunt disponibile pentru fiecare an și fiecare țară, tendințele sunt clare. Pentru comparație au fost alese cinci repere: 2000, 2005, 2010, 2015 și 2020, folosindu-se anul cel mai apropiat atunci când informațiile exacte lipseau.

În această perioadă, Statele Unite au rămas constant pe primul loc, iar Elveția pe poziția a doua. Cea mai vizibilă schimbare s-a produs în cazul Marii Britanii. Dacă în anul 2000 ocupa locul trei, până în 2020 a coborât până pe poziția a 14-a, semn că puterea de cumpărare a veniturilor celor mai bogați britanici a slăbit în raport cu alte economii dezvoltate.

Germania a urcat de pe locul șase pe locul trei, în timp ce Franța a coborât de pe locul opt pe 11. Italia a înregistrat, la rândul ei, un declin, de la locul 14 la locul 20.

Situația în România

România se situează mult mai jos în acest clasament global. Potrivit datelor disponibile, țara noastră ocupă locul 33, cu un venit mediu anual după taxe de 23.448 PPS pentru cei mai bogați 10% dintre români (date din 2021).

Nivelul este semnificativ sub cel din majoritatea statelor europene analizate și reflectă atât veniturile mai mici din economie, cât și diferențele mari față de țările din vestul continentului.