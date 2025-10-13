Viața secretă a lui Antonio, de la apartamentul 12. A fost găsit mort în casă după 15 ani, niciun vecin n-a știut și n-a mirosit nimic

Descoperirea întâmplătoare a trupului unui bărbat de 86 de ani la Valencia a scos la iveală o poveste tulburătoare despre singurătate extremă. FOTO: Hepta

Descoperirea întâmplătoare a trupului unui bărbat de 86 de ani la Valencia a scos la iveală o poveste tulburătoare despre singurătate extremă. Niciun vecin nu a observat dispariția sa timp de un deceniu și jumătate, scrie El Pais.

Antonio Famoso era atât de discret încât nimeni din cartierul Fuensanta din Valencia, o zonă modestă, de case, aflată la periferia orașului și care încearcă să scape de stigmatul marginalizării, nu a sesizat lipsa lui.

Sâmbătă, la ora 16:17, pompierii au pătruns pe fereastră în apartamentul său modest, situat la etajul șase al unui bloc deteriorat de pe strada Luis Fenollet, și au făcut o descoperire macabră. Într-unul dintre dormitoare, într-o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, zăcea trupul lui Antonio. Era îmbrăcat, înconjurat de porumbei morți, insecte și o mizerie de nedescris, un tablou al putrefacției ascuns timp de 15 ani de ochii vecinilor. „Era într-un stadiu avansat de descompunere, mumificat”, au consemnat agenții Poliției Locale, potrivit informațiilor obținute de El País.

După separarea de soție, petrecută acum trei decenii, acest pensionar, care ar fi avut astăzi 86 de ani, născut la Malagón (Ciudad Real, 7.754 de locuitori), cu doi copii (un băiat și o fată), a rupt legătura cu lumea, potrivit mai multor cunoscuți. Viața sa se desfășura între casă, supermarket, plimbările pe o stradă umbrită și, mai ales, barul din apropiere. „Era un om care nu se certa cu nimeni, mereu singur, saluta politicos. Trăia în lumea lui. Când a încetat să mai apară, am crezut că e într-un azil”, povestește Rafael, în vârstă de 44 de ani, care îi era vecin.

Rafael, care pierduse legătura cu Antonio din 2010, a sunat la compania de asigurări pentru a semnala o infiltrație cauzată de ploile puternice care inundaseră terasa. Incidentul a dus la intervenția pompierilor și, în cele din urmă, la descoperirea cadavrului.

Când vine vorba despre misteriosul locatar al apartamentului 12, toți vecinii spun același lucru: nimeni nu a observat dispariția lui. Nici măcar în cartier nu a fost dat dispărut. Xavi, care locuiește în clădirea de alături, își amintește de el ca de un pensionar abătut, singuratic și neîngrijit. „S-a pierdut cu totul”, spune el, unul dintre puținii care își mai amintesc de Antonio. Cei mai mulți nu-i recunosc nici măcar chipul. „Nu-l cunoșteam. Suntem șocați”, mărturisește o tânără din barul de pe stradă. Francisco, un octogenar plin de viață care locuiește în blocul vecin de peste 40 de ani, la rândul lui nu-l identifică pe decedat: „Sunt fără cuvinte”, spune el uluit.

„Antonio și-a părăsit familia în urmă cu trei decenii”, precizează surse din cadrul Poliției Naționale, care a preluat ancheta și consideră că decesul a fost unul natural. „Deocamdată nu există nimic suspect”, afirmă anchetatorii. Nici familia sa nu i-a semnalat dispariția.

Rafael, unul dintre cei doi martori ai intervenției, povestește că ușa apartamentului lui Antonio - pe care se aflau o imagine religioasă și un suvenir din Benidorm - nu era forțată, iar zăvorul era tras pe dinăuntru. Cutia poștală, inscripționată doar cu numele și prenumele defunctului pe o etichetă galbenă, nu era plină de corespondență. Nu existau nici reclame comerciale, nici obișnuitele autocolante de la firmele de urgență pentru deschiderea ușilor. „Uneori strângem corespondența celor absenți ca să nu se bage ocupanții ilegali în casele goale”, explică vecinul.

Un mister care planează asupra cazului este cum de mirosul cadavrului nu a atras atenția locatarilor. „Nu știu nimic. Nu am simțit niciodată ceva ciudat”, spune, vizibil nervos, un vecin de la primul etaj, care refuză să-și dea numele. „Fereastra, prin care intrau porumbeii, era deschisă. Probabil pe acolo a ieșit mirosul ani de zile”, presupune un alt locatar. Rafael își amintește totuși că mătușa sa, care locuia în același bloc, simțise în urmă cu mai mulți ani un miros puternic în clădirea fără lift, cu două apartamente pe etaj. Mirosul s-a risipit după câteva zile, iar toți au uitat incidentul.

Misterul pensiei

Rafael afirmă că locatarii cred că contul bancar al defunctului a continuat să plătească facturile de electricitate și apă timp de 15 ani. Mai mult, Antonio ar fi achitat chiar și o datorie de peste 11.000 de euro către asociația de locatari, după ce i s-au reținut automat sume din venituri. El País nu a reușit să obțină o reacție din partea administratorului clădirii.

Se pare că nici contul defunctului nu a rămas gol. Deoarece moartea lui nu a fost raportată, instituția spaniolă de asigurări sociale ar fi continuat să îi vireze pensia de bătrânețe timp de 15 ani, potrivit surselor poliției. În Spania nu este obligatorie prezentarea unui certificat ca să dovedești că ești în viață pentru încasarea acestei prestații.

Enigmatica existență a lui Antonio, vecinul de la apartamentul 12, continuă astfel să ridice numeroase întrebări, o poveste tragică despre cum singurătatea absolută poate face ca cineva să dispară complet din lume fără ca nimeni să observe.