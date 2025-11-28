Viceprimarul care dirijează traficul și taie iarba: "Eu și primarul suntem muncitori cu ziua. Bugetul e mic, ne descurcăm cum putem"

Viceprimarul unei localități din Italia a ajuns să dirijeze traficul și să tundă iarba, deoarece bugetul primăriei este mic. FOTO: Getty Images

Viceprimarul unei localități din Italia a ajuns să dirijeze traficul și să tundă iarba, deoarece bugetul primăriei este mic. "La Primărie suntem trei: eu, primarul și încă un consilier. Facem tot ce putem", spune Mauro Ruscelli, în vârstă de 69 de ani, scrie Corriere de la Serra.

"Suntem nevoiți să facem câte puțin din toate. Din păcate, resursele comunei sunt cum sunt, destul de reduse" declarat Mauro Ruscelli, care e viceprimar de 20 de ani.

Acum ceva vreme, o fotografie cu el a stârnit vâlvă în Romagna, după ce a fost surprins în timp ce dirija traficul în comună.

Montiano are 1.800 de locuitori și este o mică localitate cu biserică, supermarket, farmacie, bar, chioșc de ziare (în zilele noastre, o raritate chiar și în localități mult mai populate).

În localitate există o grădiniță nou-nouță. "O școală montessoriană, deci, ca să spunem așa, foarte căutată", explică Ruscelli. "Vin familii și din alte comune pentru că consideră important acest tip de școală"Cu alte cuvinte, și comunele mici reușesc, în felul lor, să atragă. "În septembrie vom redeschide școala primară". Care a costat două milioane de euro. "Când reușești să obții finanțările, e o mare șansă, ducem la bun sfârșit toate proiectele", a mai adăugat el.

Primarul și viceprimarul, " muncitori pentru o zi "

"Buget local subțire" înseamnă mai ales lipsă de personal. "La Primărie suntem trei oameni. Eu, primarul și încă un consilier. Zilele trecute am fost la Forlì pentru chestiuni care nu țin de atribuțiile mele, adică lucrări publice. Ne descurcăm cum putem". Și nu e vorba doar de a dirija traficul, ci și de a gestiona alte sarcini. "Acum ceva timp trebuia tăiată iarba. Nu erau operatori disponibili, așa că ne-am dus eu și primarul: el cu motocoasa, iar eu curățând totul în urma lui. Am fost muncitori pentru o zi".

Din acest motiv, Montiano, ca multe alte comune de provincie și din interior, a intrat într-o uniune de administrații, Uniunea comunelor din Valea Savio, râul care coboară din munte spre câmpie în Romagna, taie în două Cesena și se varsă la Cervia. Uniunea grupează câteva comune din zona Cesenăi. "Uneori vin specialiști de la Cesena, care lucrează pentru mai multe administrații".

Despre bani, "nu văd perspective pozitive, dar speranța n-o pierd niciodată"adaugă viceprimarul.

"Problema e că nu sunt tineri care să-și dorească să se implice atât de mult. Tot pe noi cade încă treaba și totuși sper ca măcar aici să se producă o frumoasă schimbare de direcție", mai spune el.