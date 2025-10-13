Victoria Beckham dezvăluie de ce și-a scos implanturile: „Nu știu unde au dispărut sânii aceia, dar au dispărut”

Victoria Beckham. sursa: colaj foto Getty

Fosta membră a trupei Spice Girls a povestit că designerul francez Roland Mouret a avut un rol important în decizia de a-și îndepărta implanturile.

Victoria Beckham a explicat de ce a ales să renunțe la implanturile mamare, scrie revista People.





› Vezi galeria foto ‹

„Nu știu unde au dispărut sânii aceia, dart au dispărut. Cu siguranță, lucrul cu Roland (Mouret – n.r.) a avut un rol decisiv. Este un om extraordinar și nu aș fi avut o carieră dacă nu era el”, a spus artista devenită designer vestimentar.

„Totul a venit din nevoia de a fi luată mai în serios și din faptul că nu știam cine sunt, de fapt”, a continuat Beckham. „Cred că Roland a fost cel care m-a încurajat să fiu eu însămi – să nu simt că trebuie să fiu acel personaj. Să o las mai moale”.

Fosta Spice Girl a adăugat că acest pas i-a permis ulterior „să se exprime prin colecțiile (ei de modă – n.r.)”.

Victoria Beckham și-a lansat propriul brand de modă în 2008, iar în noul ei documentar difuzat pe Netflix, intitulat „Victoria Beckham”, ea îi atribuie designerului francez Roland Mouret meritul de a fi ajutat-o să facă trecerea de la muzică la lumea modei.

„Roland a văzut ceva – nu știu ce – dar am rezonat și a crezut în mine”, a spus Beckham într-o confesiune din documentar. „A fost foarte, foarte sincer și chiar dur. Nu-l interesa dacă îmi plăcea sau nu ce spunea – pur și simplu o spunea”.

În același interviu pentru The Sun, Beckham a reflectat și asupra alegerilor ei vestimentare din anii ’90 și începutul anilor 2000.

„Am petrecut atât de mult timp după perioada Spice Girls căutându-mi scopul, fără să știu care era. Cred că de aceea mă îmbrăcam așa cum o făceam atunci. Erau multe extensii, topuri mulate și bronz fals – deși încă mai folosesc autobronzantul”, a spus ea râzând.

În documentarul de pe Netflix, Beckham rememorează și perioada Campionatului Mondial de Fotbal din 2006, desfășurat în Germania, când toate privirile erau ațintite asupra „WAGs” – soțiile și iubitele jucătorilor englezi.

„Să fim serioși, a fost distractiv”, a spus ea în serie. „Aveam sâni mari. Aveam păr lung. Noi, femeile, mergeam la cumpărături și ne simțeam în elementul nostru. Îmi amintesc de una dintre soții care cumpărase atâtea haine de designer și atâtea genți încât nu mai putea intra pe ușa rotativă a hotelului”.

„Era o perioadă în care nu mă simțeam împlinită din punct de vedere creativ, așa că moda era modul meu de a rămâne în conversație”, a adăugat Beckham.

Documentarul Netflix oferă o privire din culise asupra vieții și carierei sale în modă, cele trei episoade fiind filmate în perioada premergătoare celui mai important moment din cariera sa: prezentarea colecției de la Paris Fashion Week 2024.