VIDEO Imagini devenite virale arată cum porcii mistreţi „joacă fotbal” într-un parc din Roma

Un videoclip viral arată cum un grup de mistreți aflaţi pe un teren de fotbal dintr-un parc de la Roma împingeau o minge cu botul, ca și cum ar fi jucat fotbal.

Videoclipul a fost distribuit pe rețelele sociale de fostul deputat italian Adriano Zaccagnini şi a devenit rapid viral, provocând multe glume şi reacţii din partea internauţilor, relatează presa din Italia.

Imaginile arată un teren de fotbal de la periferia Romei care a devenit scena unui spectacol neașteptat: mai mulţi porci mistreți împing o minge de fotbal cu botul. Imaginile arată animalele alergând, învârtindu-se și interacționând cu mingea, aproape ca niște jucători de fotbal adevăraţi.

Această scenă, mai degrabă comică decât amenințătoare, dezvăluie mult mai mult decât simpla prezență a mistreților în mediile urbane. Este un exemplu de adaptare, curiozitate și inteligență, calități adesea trecute cu vederea atunci când aceste animale sunt considerate pur și simplu probleme urbane.

De ani de zile, mistreții s-au stabilit în parcurile și spațiile verzi ale Romei, precum și în zonele de graniță dintre mediul rural și oraș. Disponibilitatea hranei ușor accesibile, absența prădătorilor și capacitatea lor de a se adapta la mediile urbane i-au transformat în prezenţe constante în mediile urbane.