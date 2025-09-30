VIDEO În plină zi, hoţii au spart vitrina unui magazin cu barosul şi au fugit cu trotinetele electrice și cu 3 ceasuri de 46.000 €

Cei doi tineri care purtau măști chirurgicale şi mănuși au spart vitrina magazinului de bijuterii cu baroasele. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Doi bărbaţi cu feţele acoperite au spart cu barosul vitrina unui magazin de bijuterii din Torino, Italia şi s-au făcut nevăzuţi cu ajutorul unor trotinete electrice. Proprietarul se afla în magazin şi a încercat să îi urmărească.

Jaful şocant a avut loc în plină zi şi a durat doar câteva minute. Cei doi bărbaţi cu feţele acoperite au spart vitrina magazinului de bijuterii şi s-au făcut nevăzuţi cu trei ceasuri de lux în valoare de 46.000 de euro.

Proprietarul magazinului se afla înăutru şi iniţial a crezut că a fost vorba despre o petardă când a auzit zgomotele infernale: „Am crezut că a explodat o petardă în vitrina mea”, a declarat bărbatul pentru publicaţia La Stampa. „Mi-a luat un moment să-mi dau seama ce se întâmplă.”

La scurt timp după aceea, doi tineri care purtau măști chirurgicale şi mănuși deja spargeau vitrina cu baroasele. Zece, unsprezece, douăsprezece lovituri puternice, apoi au fugit imediat cu prada în mână. Proprietarul a încercat să-i urmărească, dar cei doi hoți au luat-o la fugă pe scutere. „Am țipat, dar într-o clipă au fugit”, adaugă vânzătorul vizibil șocat.

Poliţiştii italieni au deschis o anchetă şi analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere pentru a-i identifica pe cei doi suspecţi.

Locuitorii cartierului în care a avut loc jaful sunt indignaţi de tupeul de a acţiona în plină zi cu atâta violenţă.