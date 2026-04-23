VIDEO În timpul unui concert, un dirijor a lovit din greşeală o violinistă, iar instrumentul de 1 milion de euro i-a zburat pe jos

Publicat la 11:54 23 Apr 2026 Modificat la 12:11 23 Apr 2026

Dirijorul interpreta alături de orchestră o simfonie de Max Bruch când a lovit cu mâna vioara solistei. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Momente de panică pe scena din Lahti, Finlanda. În timpul unui spectacol, dirijorul englez Matthew Halls a lovit accidental o violinistă, iar vioara acesteia estimată la un milion de dolari a zburat pe jos. Filmuleţul a ajuns viral pe internet.

Dirijorul interpreta alături de orchestră o simfonie de Max Bruch când a lovit cu mâna vioara solistei Elina Vähälä. Instrumentul a căzut pe podea, iar violonista și-a dus mâinile la față, şocată.

Orchestra a încetat să cânte la scurt timp după aceea, dar a reluat concenrtul abia după ce Vähälä a inspectat cu atenție vioara. A verificat instrumentul, l-a acordat și apoi a dat semnalul pentru a relua piesa. După o pauză tensionată de două minute, a decis să continue să cânte până la sfârșit.

Violonista a dezvăluit ulterior că, din fericire, doar o ruptură anterioară se redeschisese (instrumentul datează din secolul al XVIII-lea), pe care lutierul a reparat-o.

Elina a scris și pe rețelele sociale: „Sper să lucrez din nou cu Maestrul Halls, a fost un concert frumos!”.