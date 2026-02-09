VIDEO Momente de panică la Veneţia. O barcă cu motor a lovit două gondole, iar turiștii au căzut în apă

O barcă cu motor care circula cu viteză mare pe Canal Grande din Veneția, din cauza unei defecțiuni, a lovit două gondole duminică dimineaţă. Sursa foto: captura instagram/venezia_non_e_disneyland

O barcă cu motor aparţinând firmei de transport AliLaguna s-a stricat și pentru că nu mai putea schimba vitezele, a lovit Podul Rialto, apoi două gondole şi s-a oprit într-unul dintre edificiile din zonă. Trei turiști și un gondolier au fost salvați din apa de pe Canalul Mare de către scafandrii pompieri.

O barcă cu motor care circula cu viteză mare pe Canal Grande din Veneția, din cauza unei defecțiuni, a lovit două gondole duminică dimineaţă. În urma impactului trei turiști peruvieni și un gondolier au fost aruncați în apă în urma coliziunii cu barca cu motor scăpată de sub control. Bărbații au fost salvați de scafandrii de urgență de pompieri şi, din fericire, nu au necesitat îngrijiri medicale, relatează Corriere della Sera.

Conform primelor cercetări, barca cu motor Alilaguna care se îndrepta spre gara Santa Lucia s-a defectat înainte de a ajunge la Podul Rialto și nu a mai putut schimba vitezele. A reuşit să evite mai multe ambarcațiuni, două bărci de poliție au ocolit-o, dar realizând că ceva nu era în regulă, au urmărit-o.

Barca cu motor a trecut pe sub Ponte Rialto, zgâriind podul, apoi a lovit debarcaderul Fondaco dei Tedeschi. Nu în ultimul rând barca cu motor a lovit şi două gondole, provocând căderea în apă a turişitilor aflaţi într-una dintre acestea. În cele din urmă, a lovit clădirea de pe Rio delle Poste, unde și-a încheiat călătoria scăpată de sub control.

Nouă persoane aflate în apă au fost imediat salvate și tratate pentru vânătăi și hipotermie incipientă. Unitatea locală de navigație a poliției a sosit pentru a ajuta ancheta care evaluează şi încearcă reconstituirea incidentului.

„Se pare că nimeni nu a fost rănit, acesta este cel mai important lucru”, a declarat președintele Alilaguna, Fabio Sacco . „Angajatul nostru, care era foarte afectat, a fost dus la spital pentru a fi supus tuturor testelor necesare, inclusiv teste pentru alcool și droguri. Barca implicată va fi remorcată la un șantier naval pentru investigații și apoi reparații: obiectele pot fi reparate, spre deosebire de oameni, pentru care se temea ce e mai rău înainte de a ști că nu sunt în pericol.”

Semnele accidentului sunt impresionante și vizibile la barca cu motor, în timp ce daune semnificative au fost provocate celor două gondole implicate în accident.