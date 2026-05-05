VIDEO Momentul în care Macron cântă „La Bohème” în timpul dineului oficial de la Erevan. Premierul armean l-a acompaniat la tobe

1 minut de citit Publicat la 10:34 05 Mai 2026 Modificat la 10:38 05 Mai 2026

Emmanuel Macron nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru muzica franceză și faptul că îi plac cântecele unei alte epoci, interpretate de artiști precum Johnny Hallyday, Joe Dassin, Michel Sardou sau Charles Aznavour. La doi ani după ce a cântat „Les Champs-Élysées” alături de studenți suedezi, Macron a cântat din nou, de această dată în Armenia, unde se află de duminică într-o vizită de stat, scrie Le Figaro.

În studenție, Macron obișnuia să cânte la karaoke „Que je t’aime”, iar înaintea unor discursuri mai fredonează „Vladimir Ilitch”, pentru a-și încălzi vocea. Președintele Franței își folosește această pasiune și în vizitele oficiale din străinătate.

Luni seară, la un dineu oficial organizat la Erevan, liderul francez a interpretat „La Bohème”, celebra piesă a lui Charles Aznavour, lansată în 1965. Alegerea cântecului nu a fost întâmplătoare: Aznavour avea origini armene, iar părinții săi au emigrat în Franța la începutul anilor 1920.

Emmanuel Macron chante « la bohème » accompagné à la batterie par le premier ministre Nikol pachinyan . Dîner d’état à Erevan. La musique en amitié. pic.twitter.com/v5vacqZlVv — Agnès Vahramian (@AgnesVahramian) May 4, 2026

Într-o înregistrare video realizată de Agnès Vahramian, directoarea France Info, Macron apare cu microfonul în mână, așezat lângă un pianist. Momentul este acompaniat și de premierul armean Nikol Pashinyan, care cântă la baterie, deși ritmul său pare pe alocuri nesigur. Nici interpretarea președintelui francez nu este perfectă, vocea sa fiind inegală, cu câteva ezitări vizibile.

Pentru Macron și Pashinyan, aceste detalii au contat însă mai puțin. Momentul muzical a părut, mai degrabă, un gest simbolic de prietenie între Franța și Armenia.

În aceeași zi, într-un ton mult mai politic, Macron a salutat, în fața comunității franceze, alegerea Armeniei de „a se întoarce spre Europa” și dorința acesteia de pace cu Azerbaidjanul. Președintele francez a spus că această direcție este „singura rezonabilă” pentru ca Armenia să se desprindă de influența Rusiei.

„Ne obișnuiserăm, timp de decenii, ca Armenia (...) să fie, într-un fel, un satelit al Rusiei”, a declarat Macron. „Armenia a ales să iasă din această constrângere și să se îndrepte spre Europa. Nu putem să ne prefacem că acest lucru nu există”, a adăugat el. Așa cum spune o veche vorbă, muzica poate îmblânzi relațiile dintre oameni și națiuni. Totuși, chiar și într-un moment artistic, geopolitica și diplomația rămân aproape.